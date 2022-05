Auf welche Höhepunkte sich die Groitzscher Spielleute vorbereiten

Groitzsch

Mit sieben Groitzschern fing vor 19 Jahren alles an. Heute sind es 67 Spielleute, die im Verein trommeln, flöten und auf die Pauke hauen – dabei 30 unter 18 Jahre. Am Wochenende haben sie gezeigt, was sie drauf haben und was in diesem Jahr wieder alles möglich sein soll.

Denn die vergangenen rund zwei Jahre der Corona-Pandemie fielen auch für die Groitzscher Spielleute eher mau aus. Konkret: Übungsstunden, geschweige denn Wettkämpfe waren so gut wie unmöglich.

Vereinsdomizil umgebaut – Marschplatz gepflastert

Allerdings nutzten die Musiker die Zeit gut, indem sie ihr Domizil komplett überarbeiteten. Es gibt jetzt zwei neue Übungszimmer und einen umgestalteten Vereinsraum. Darüber hinaus sind neue Sanitäreinrichtungen und ein gepflasterter Marschplatz vorm Objekt am Pappelhain entstanden. Eben die Fertigstellung und den 1. Mai nahmen die Spielleute zum Anlass, neugierigen Besuchern und Musikinteressenten das Vereinsheim vorzustellen und ihre Instrumente klingen zu lassen.

Erster Auftritt für Neulinge „Wassertürmchen“

Entsprechend gut besucht war der Familientag. Etliche Groitzscher ließen sich das Ereignis nicht entgehen, zumal es neben Führungen durch die Vereinsräume und musikalische Darbietungen eine Hüpfburg, eine Schminkecke und eine Versorgungstrecke gab.

Beim Familientag mit den Groitzscher Spielleute sind auch Schminken und Basteln im Angebot. Quelle: Mathias Bierende

Gleich mehrere Formationen der Spielleute sorgten für Ständchen. Der Erwachsenenzug startete zum Frühschoppen, der Jugendzug zeigte sein Können vor der Drumshow „Schwarz-Weiss“. Und die „Wassertürmchen“ als Neulinge bekamen ihren ersten Auftritt am Nachmittag.

Es geht wieder zu den Musiktagen nach Rastede

Den Abschluss bildeten erneut die Erwachsenen, die auf dem neuen Marschplatz eine Musikshow auf die Beine stellten. „So konnten sich fast alle Formationen vor Zuschauern vorstellen und beweisen“, machte Florian Krumbholz, Musikalischer Leiter und Dirigent der Drumshow, deutlich.

Er und seine Musikerkollegen freuen sich besonders über den neu gestalteten Marschplatz. Denn der dient den Gruppen dazu, ihre Performance zu üben. Die aufgezeichneten Linien werden für die exakten Aufstellungen und Laufwege benötigt. Für die Bauarbeiten hatte der Verein Fördermittel vom Freistaat erhalten.

„Mit diesen neuen, guten Bedingungen können wir uns nach der langen Pause optimal auf die anstehenden Wettbewerbe vorbereiten“, sagte Vereinschef Heiko Krumbholz. „Das sind unter anderem die Musiktage in Rastede (Oldenburg) mit 60 bis 70 Musikvereinen. Da gilt es, unsere Spielleute auf das Wertungsmusizieren gut vorzubereiten.“

Vorbereitungen für Vereinsjubiläum beginnen

Dass der Familientag auf den 1. Mai gelegt wurde, begründete er nicht nur damit, die Vereinsräume nun öffentlich vorzustellen, sondern auch damit, dass in Groitzsch wieder mal etwas zum Tag der Arbeit los sein soll. Einst habe es den morgendlichen Weckruf zum Feiertag vom Spielmannszug und später den 1.-Mai-Treff am Turmplatz gegeben.

In diesem Jahr beginnen darüber hinaus die ersten Vorbereitungen für den runden Geburtstag der Spielleute. Sie werden 2023 nunmehr 20 Jahre alt. Und das soll gebührend gefeiert werden.

Von Mathias Bierende/jto