Auf zwei und vier Rädern berauscht durch Borna

Borna

Da hatte die Polizei in Borna den richtigen Riecher: Sie unterzog eine junge Frau auf einem E-Roller und einen Pkw-Fahrer einer Kontrolle. Die angeordneten Drogentests waren positiv.

Fall eins: Mit einem E-Scooter rollte eine Frau am Mittwochabend durch die zentrumsnahe Heinrichstraße. 19.40 Uhr wurde sie von Polizeibeamten gestoppt. Ein Schnelltest ergab, dass sie Substanzen konsumiert hatte, die auch das Führen eines Rollers ausschließen. Fall zwei: In der Geschwister-Scholl-Straße wollten es Polizisten beim Fahrer eines VW-Kleinbusses genau wissen. Sie unterzogen den 26-Jährigen am Donnerstag kurz nach 1 Uhr einer Kontrolle auf Amphetamine. Ergebnis: positiv, für den Mann also negativ. In beiden Fällen wurden strafrechtliche Verfahren eingeleitet.

Von es