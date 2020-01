Aufatmen in Regis: Freibad ist gerettet

Regis-Breitingen

Der Badesommer in Regis-Breitingen fällt wohl nicht ins leere Becken. Zumindest hat die Stadt einen Betreiber fürs Freibad gefunden, der die Aufgabe vom Förderverein übernehmen will. Und das gleich für die Saison 2020. Allerdings müssen noch die Vertragsdetails ausgehandelt werden. Und es gibt gleich die nächste frohe Botschaft für viele Badegäste: Die zuletzt fragliche Sanierung des Planschbeckens kommt.

Förderverein schafft Badbetrieb nicht mehr

Der Freizeiteinrichtung hatte erneut das Aus gedroht, weil der Förderverein Freibad Regis-Breitingen den Betrieb für die neue Saison nicht garantieren konnte. Die Ehrenamtlichen begründeten das mit der schwindenden Zahl aktiver Mitglieder und dem fehlenden Bade-/Schwimmmeister. Sie hatten die Gemeinschaft 2005 gegründet, als die Stadt das Wasser aus den Becken endgültig ablassen wollte. Mit anfangs viel mehr Freiwilligen hatten sie seitdem die Sommer gesichert. Nun jedoch mussten die damaligen Retter selbst erlöst werden.

Regis-Breitingen schreibt fünf Firmen an

Die Stadtverwaltung hatte vorm Jahreswechsel eine beschränkte Ausschreibung an fünf Unternehmen gesandt, sagte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Zum Termin 10. Januar hatte dann genau ein Angebot vorgelegen. Geschäftsführer Jörg Wiltschko stellte seine Firma Konform Dienstleistungen aus Böhlen den Abgeordneten kurz vor.

Interessent Konform seit zwei Jahrzehnten Badbetreiber

Seit 20 Jahren im Geschäft, bewirtschaftet er zurzeit in der Nähe die Bäder Neukieritzsch und Pegau sowie im Norden des Kreises das Sommerbad Böhlitz. „Wir denken im investiven Bereich für die Kommunen mit, beraten sie zu den Ansprüchen der Planer. Wir sind bei Reparaturen und Wartung gut aufgestellt.“ Für Granulatanlagen wie in Regis werde eine Firma benötigt. „Und wir übernehmen die komplette Haftung. Die Stadt muss sich um nichts kümmern.“

Konform-Geschäftsführer Jörg Wiltschko (2. v. r.) bei der Wiedereröffnung des Pegauer Stadtbades nach der Sanierung 2018 mit Bürgermeister Frank Rösel (v. l.), Bauamtsleiter Gunter Grothe und Ex-Stadtchef Peter Bringer. Quelle: Julia Tonne

Firma: Planschbecken erwünscht – Feiern möglich

Im Prinzip schließe er Jahresverträge mit einem Jahr Kündigungszeit, damit es bei Schwierigkeiten keine zu lange Trennungsphase gibt, aber die Kommune nicht gleich ohne Betreiber dasteht, beantwortete Wiltschko die vorherige Frage von FDP-Stadtrat Heiko Funke. Andreas Schwarz (Bürger für HRW) wollte das Interesse für ein neues Planschbecken erfahren. „Wir würden es auch machen, wenn es noch etwas dauert“, so der Konform-Chef. „Schöner wäre es mit. Die Familien bringen das Geld.“ Viola Krohn (Siedler-Verein) sagte er die Möglichkeit von Familienfeiern auf dem Gelände zu: „Mit Nutzungsvertrag und Haftungsübernahme, weil wir da nicht vor Ort sind.“

Förderverein plädiert für die Vergabe

Zuvor hatte Sascha Kipping, langjähriger Fördervereinschef und nun Schatzmeister, für die Ehrenamtlichen klar zugestimmt. „Das ist die einzig sichere Zukunft. Wir haben das bisher gut und schön, aber unprofessionell gemacht. Jetzt können wir es nicht mehr.“ Dennoch wolle der Verein weiter mitwirken. Was Wiltschko einräumte. „Einfluss auf das Betriebsführungsentgelt von 90. 000 Euro netto pro Jahr hat das aber nicht“, sagte er.

Stadtrat bekennt sich zum Freibad

Der Preis wurde geprüft und ist plausibel, erklärte Rathaus-Chef Lenk. Ein städtischer Betrieb wäre teurer. Dem hatte das Ratsgremium nichts hinzuzufügen. Mit 15 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung fiel die Vergabe an Konform deutlich aus. Der Bürgermeister wurde beauftragt, einen Vertrag zu unterzeichnen.

Von Olaf Krenz