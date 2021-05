Aufbruch im Röthaer „Regenbogenland“: Hält bald die Kita-App Einzug?

Rötha

Raus aus den Negativschlagzeilen soll die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Rötha geholt werden. Erst hatten Eltern mit dem neuen Betreuungssystem gehadert. Dann waren schwere Kommunikationsprobleme und mangelnde Transparenz ausgemacht worden. Und zuletzt hatten Kritiker wegen mehrerer Quarantänefälle der Kita Fehler im Umgang mit der Corona-Pandemie vorgeworfen. Jetzt wollen der Elternrat und die Führung der Einrichtung das Blatt wenden.

Gemeinsam präsentierten Elternsprecherin Alexandra Kretschek und Kita-Leiterin Josephine Panzer dem Stadtrat die Idee, im „Regenbogenland“ künftig eine innovative App zu nutzen. Der stellvertretende Bürgermeister Pascal Németh (Röthaer Land) sprach von der Chance für Rötha, an dieser Stelle eine „Innovations-Kommune“ zu werden.

Eine Arbeitsgruppe aus Kita-Leitung, Betreuungspersonal und Elternräten hat mehrere Kita-Apps getestet, sagte Kretschek. „Kita-Care“ habe sie überzeugt. „Wir sind wirklich Feuer und Flamme“, gestand die Elternsprecherin. Die App erleichtere unter anderem der Leitung die Abrechnung, weil alle Anwesenheiten erfasst werden. Sie übermittle Informationen aller Art, und sie eröffne die Möglichkeit, die Familien besser am Geschehen in der Einrichtung teilhaben zu lassen.

Keine Zettelwirtschaft mehr

Erzieherinnen und Erzieher können Eltern zum Beispiel mit diesem kleinen Computerprogramm Fotos von spannenden Ausflügen und Abenteuern schicken, etwa aufs Smartphone. Diese Möglichkeit der App hob auch die Kita-Chefin besonders hervor: „Es passieren so viele schöne Dinge, die wir jetzt nicht mit den Eltern teilen können“, sagte Josephine Panzer. Hat eine Kind seinen Teddy verloren oder sich am Morgen unwohl gefühlt, nannte Alexandra Kretschek Beispiele, schreiben das Mama oder Papa in die App, und die Betreuer wissen Bescheid.

Die Kita-App von Care hat es dem Elternrat und der Leitung des „Regenbogenlandes“ in Rötha angetan. Quelle: Screenshot

Über die App haben die Erzieherinnen immer gleich alle Telefonnummern der Familien dabei. Muss ein Elternteil einen bisher nicht registrierten Angehörigen zum Abholen des Kindes schicken, kann die Erlaubnis über die Software erteilt werden. Zettelwirtschaft und Informationsverluste aufgrund von Schichtwechseln würden der Vergangenheit angehören, sagte die Elternsprecherin.

Zustimmung und Skepsis

Der es am liebsten wäre, wenn alle Eltern mitmachen würden. Bedingung sei das aber nicht. Für Familien ist die App fürs Handy kostenlos, die Stadt müsste monatlich 95 Euro zahlen. Außerdem benötige die Kita einige Tablets, weil die Anwendung für Erzieherinnen und Erzieher darauf am besten laufe.

Seitens des Stadtrates gab es Unterstützung, aber auch Skepsis. Hendrik Reichel (Initiative für Rötha) stellte fest: „Das wäre jetzt mal ein richtiges Stück Digitalisierung.“ Sein Fraktionskollege Timo Müller zeigte sich eher zweifelnd. Die App werde die grundlegenden Probleme in der Kita nicht lösen. Ähnlich sah das Jörg Dornau (AfD), der zudem „vielleicht zu viel Digitalisierung in dieser Altersgruppe“ befürchtete.

Ursula Reich (SPD) mahnte, dass bei der Nutzung der Technik nicht das Gespräch mit dem Menschen in den Hintergrund treten darf. Das meinte auch Alexandra Kretschek. Das Gespräch zwischen Personal und Eltern solle die App natürlich nicht ersetzen.

Akzeptanz bei den Familien abfragen

Bis zur nächsten Stadtratssitzung im Juni soll die Bereitschaft der Eltern abgefragt werden, die App zu nutzen. Diesen Auftrag bekamen die Kita-Leiterin und die Elternsprecherin. Dann könnte man in eine Testphase eintreten, deutete der stellvertretende Bürgermeister an, der die Sitzung leitete. Den gemeinsamen Vorstoß wertete Németh als Zeichen einer besseren Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita-Führung wertete.

