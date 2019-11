Böhlen

Vorfahrt für einen Rettungswagen gewährte eine Skoda-Fahrerin am frühen Sonntagabend und wurde dabei selbst Opfer eines Unfalls. Wie die Polizei mitteilte, war die 36-Jährige auf der B 95 von Borna nach Leipzig unterwegs, gefolgt von einem VW Golf. Am Abzweig Großdeuben/B 2 fuhr ein Rettungswagen mit Sondersignal auf der Einmündung von Großdeuben nach Leipzig, so dass die Skoda-Fahrerin bei „Grün“ stark abbremste, um dem Rettungswagen die Sonderrechte zu gewähren.

Mitfahrer verletzt und Sachschaden

Dies bemerkte jedoch die hinter dem Skoda fahrende Golffahrerin wahrscheinlich aufgrund von Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dabei verletzte sich ein Insasse (38) im Skoda leicht und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.

Die 53-jährige Golffahrerin hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ