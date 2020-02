Aufregung um Stiftungs-Stellvertreter in Neukieritzsch war umsonst

Neukieritzsch

Rund vier Monate, nachdem im Neukieritzscher Gemeinderat ein Streit über die Besetzung eines Postens in der Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ ausgebrochen war, kann sich die Aufregung endlich legen. Sie war letztlich völlig überflüssig. Das lässt sich aus der Antwort der Landesdirektion auf eine Anfrage aus Neukieritzsch schlussfolgern.

Konkret ging es um die Position eines Stellvertreters für ein Mitglied des Stiftungsvorstandes. Der dreiköpfige Vorstand der Stiftung, die nachhaltige gemeinnützige Projekte in der Gemeinde finanziell unterstützt, besteht laut Satzung immer aus dem Bürgermeister beziehungsweise der Bürgermeisterin und aus der Kämmerin beziehungsweise dem Kämmerer. Aktuell sind das Thomas Hellriegel ( CDU) und Kathrin Herwig. Drittes Vorstandsmitglied ist ein Mitglied des Gemeinderates.

Satzung sieht Stellvertreter nicht vor

Diese Position hat sein mehreren Jahren der CDU-Abgeordnete Claus Bruncke inne. Im vergangenen Oktober überraschte die Gemeindeverwaltung den Gemeinderat mit dem Ansinnen, für diesen dritten Vorstandsposten einen Stellvertreter zu benennen. Eine Position, die die Satzung der Stiftung nicht vorsieht.

Die Wahl fand innerhalb weniger Minuten statt, nachdem die Verwaltung den AfD-Abgeordnete Rolf Tille vorgeschlagen hatte. Bis auf die beiden Abgeordneten der Linken stimmten alle zu.

Hinterher kritisierte vor allem die im Dezember gestorbene damalige Gemeinderätin Hella Hallert die Wahl aus formalen Gründen. Der Kritik schloss sich auch Landrat Henry Graichen ( CDU) an, der zum Zeitpunkt der Gründung der Stiftung vor gut zehn Jahren Bürgermeister von Neukieritzsch war. Nur unter der Hand wurde Unmut darüber laut, dass ausgerechnet ein AfD-Abgeordneter den Posten bekommen sollte.

Kuratorium verschob Wahl

Die Irritationen waren so stark, dass auf der Sitzung des Stiftungskuratoriums wenige Tage später die Besetzung des Stellvertreters verschoben wurde. Stattdessen rief die Gemeindeverwaltung die Stiftungsaufsicht bei der Landesdirektion an. Über die Antwort informierte Kämmerin und Stiftungsvorstand Kathrin Herwig auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Die Landesdirektion stimme einer Satzungsänderung nicht zu, sagte sie, weil die Notwendigkeit dafür nicht gesehen werde. Heißt im Klartext: Den Stellvertreter des dritten Vorstandsmitgliedes gibt es nicht. Die ganze Aufregung hätte man sich sparen könne.

Über eine andere Stiftungspersonalie wird der Gemeinderat aber demnächst entscheiden müssen. Denn Hella Hallert, die am 5. Dezember gestorben war, gehörte dem Stiftungskuratorium an. Weil in dem alle Fraktionen des Gemeinderates vertreten sein sollen, gehe die Aufforderung, einen neuen Kandidaten zu benennen, jetzt in erster Linie an die Linken, sagte Bürgermeister Hellriegel.

Von André Neumann