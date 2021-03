Aufregung vor Straßenbau in Kieritzsch: Anlieger sollen Flächen abgeben

Neukieritzsch/Kieritzsch

Eigentlich, so hatten wohl viele in Kieritzsch gedacht, sollte für den Neubau der ehemaligen Kreisstraße nun alles vorbereitet sein. Nur auf die Zusage für Fördermittel werde noch gewartet, hatte man den letzten Äußerungen seitens der Gemeindeverwaltung entnommen. Doch dann flatterte einigen Anliegern ein Brief ins Haus, der schlimmstenfalls alles noch einmal in Frage stellen könnte.

Und der den dreiköpfigen Ortschaftsrat in Rage brachte. „Die Bürger bekommen plötzlich Anfragen zu Grundstücksankäufen, davon war bisher keine Rede“, schimpft Ratsmitglied Sven Ohnesorge. Weil der Ortschaftsrat davon nichts gewusst habe, habe er auf Fragen irritierter Anwohner nicht antworten können.

Was war geschehen? Die Straße, die seit vielen Jahren in einem sehr schlechten Zustand ist, zweigt von der Staatsstraße Neukieritzsch – Zwenkau ab, führt zwischen Feldern zum Ort und durch diesen hindurch bis zum einstigen Ortsausgang Richtung Pödelwitz, wo sie vor dem Tagebau endet. Nun haben die Eigentümer zahlreicher Grundstücke von der Gemeindeverwaltung die Informationen bekommen, dass sie kleine Flächen für den Straßenbau verkaufen oder für die Zeit des Baus zur Verfügung stellen müssen.

Für Straßenbau werden Grundstücke benötigt

Den Schreiben lag offenbar eine Vereinbarung beziehungsweise Einverständniserklärung bei. Das Bauamt, sagt Ohnesorge, soll auch den Hinweis gegeben haben, dass nicht gebaut werden könne, wenn ein Eigentümer die benötigte Fläche nicht zur Verfügung stellt.

Die Straße ist nicht nur desolat, sondern auch sehr schmal. Dass sie bei einem standardgemäßen Ausbau auch etwas breiter werden würde, ist nahe liegend. Offenbar wurde aber noch nie deutlich darüber gesprochen. Betroffen sind sowohl die Eigentümer der Feldflächen außerhalb des Ortes als auch innerörtliche Anlieger. Auf der jüngsten Ortschaftsratssitzung sprach ein Bürger vor, der um den Bestand seiner Grundstücksmauer fürchtet.

Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) versuchte auf der Sitzung die Wogen zu glätten und räumte ein: Das Schreiben sei „unglücklich gewesen“, das Telefon im Bauamt habe häufig geklingelt. Tatsächlich würden dauerhaft oder zeitweilig Feld- und Grundstücksflächen in Anspruch genommen werden müssen, wobei sich das oft nur um schmale Streifen handeln werde. Zu 90 Prozent seien Landwirtschaftsflächen betroffen, dort sehe er kein Problem zur Einigung mit dem Eigentümer.

Bürgermeister: keine Enteignungen

Auch bei den innerörtlichen Flächen glaubt Hellriegel an unkomplizierte Lösungen. Sobald der Bauablaufplan feststehe, was erst nach Auftragsvergabe der Fall sein werde, würde man für die betroffenen Anlieger eine Informationsveranstaltung anberaumen. „Ich gehe nicht davon aus, dass es Enteignungen geben werde“, meinte der Bürgermeister.

Der aber auch deutlich machte: „Es wird gebaut werden.“ Und wenn ein Anlieger nicht verkaufe, werde es ein Verfahren geben, um in den Besitz der benötigten Fläche zu kommen. Aktuell ist es so weit allerdings noch nicht, denn noch gibt es keine verbindliche Zusage über das nötige Geld. Weswegen der Bürgermeister zur Bauzeit nur sagen konnte: „Wir gehen davon aus, dass der Bau 2021 beginnt. aber meine Hände lege ich dafür nicht ins Feuer.“

Von André Neumann