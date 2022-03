Aufruf: Deutzener bereiten Transport mit Sachspenden für Ukraine vor

Neukieritzsch/Deutzen

Deutzen hilft Menschen in der Ukraine. Der Elternbeirat der Grundschule „4 Jahreszeiten“ und der Verein „Gemeinsam für Deutzen“ rufen zu einer Spendenaktion auf. Am 4. April soll ein privat organisierter Transport lebensnotwendige Dinge bis an die Grenze zwischen Polen und dem von Russland überfallenen Land bringen, wo die Sachen umgeladen werden sollen.

Was die Menschen in der Ukraine dringend benötigen, sagt Jana Buder vom Team der Organisatoren. Gebraucht werden demnach haltbare Lebensmittel wie Wurst- und Fleischkonserven, Suppen, Reis, Nudeln, Haferflocken und Pulver, beispielsweise für Kartoffelbrei.

Schulhaus wird dafür aufgeschlossen

Außerdem notwendig seien Trinkwasser und Wasser für die Herstellung von Babynahrung, Babynahrung in Form von Trockenmilch und Gläschen, Mehl, Zucker, rezeptfreie Medikamente wie Schmerzmittel, Erkältungsmedikamente und so weiter, außerdem Decken und Schlafsäcke.

Nicht benötigt werden Kleidung und Plüschtiere und dergleichen, sagt Buder. Davon gebe es bereits ausreichende Hilfslieferungen. Abgegeben werden können die Spenden im Gebäude der geschlossenen Grundschule in Deutzen, das dafür aufgeschlossen wird und wo die Sachen bis zum Transport gelagert werden dürfen.

Annahmezeiten sind am 21. März, von 16.30 bis 18.30 Uhr, am 22. März, von 16 bis 18 Uhr, und am 25. März, von 15 bis 17 Uhr.

