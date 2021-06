Aus für Fernwärmeversorgung: Böhlen bekommt ein Schonfrist

Böhlen

Böhlen hat eine Schonfrist bekommen, was die Versorgung der Stadt mit Fernwärme betrifft. Und zwar bis zum Jahr 2025. Bislang stand im Raum, dass dieser Komfort für die Kommune schon 2023 zu Ende sein könnte, sodass schnell nach Alternativen gesucht werden müsse. Doch nun stellte Christian Rosin, der Leiter des Leag-Kraftwerkes in Lippendorf, in der Stadtratssitzung klar, dass bis dahin noch ein paar Jahre länger ins Land gehen.

Leipzig verzichtet auf Fernwärme aus Lippendorf

Hintergrund ist, dass die Stadt Leipzig derzeit ein rund 150 Millionen Euro teures Gaskraftwerk im Stadtteil Lößnig baut, um ab 2023 auf die Versorgung mit Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk Lippendorf verzichten zu können. Doch eben an dieser Leitung, die dann gekappt werden soll, hängt auch die 7000-Seelen-Stadt Böhlen.

Wie nun aber Rosin erklärte, gibt es mit den Leipziger Stadtwerken – für die keine Verpflichtung bestehe, die Fernwärme aus Lippendorf abzunehmen – einen Folgevertrag. Und der habe eine Laufzeit bis 2025. „Bis zu diesem Jahr bleibt alles, wie gehabt. Danach brauchen wir dann eine neue Lösung“, betonte Rosin gegenüber dem Böhlener Stadtrat.

Mehr Zeit, um nach Alternativen zu suchen

Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) sieht in der Schonfrist ein Ergebnis vieler und langer Gespräche aller Beteiligten. „Die Vereinbarung, wie sie jetzt vorliegt, verschafft uns Luft, um zu sehen, wie es danach weitergeht“, sagte er.

Wie Rosin verdeutlichte, ist nach 2025 die Leitung viel zu groß dimensioniert, um allein Böhlen darüber mit Fernwärme zu versorgen. Außer Betrieb genommen werden solle sie allerdings nicht, wenn mit dem Kohleausstiegsgesetz auch das Kraftwerk schließen wird. Denn zum einen sei noch nicht endgültig klar, was aus dem Kraftwerk wird.

Zum anderen sei die Trasse in einem so guten baulichen Zustand, dass sie noch 100 Jahre halte. „Denkbar ist beispielsweise, dass künftig das Speichervermögen der Leitung für Wärme genutzt wird“, erklärte Rosin. Ende des Jahres solle es dazu einen entsprechenden Versuch geben.

Netz-Eigentümer sichert stabile Versorgung und Preise zu

Auch ein Mitarbeiter von der Getec-Gruppe, dem Unternehmen aus Magdeburg, das Eigentümer des Netzes ist, stand den Stadträten Rede und Antwort. „Wir passen unsere Verträge mit Böhlen bis 2025 an“, sagte er. Bis dahin sei die Zeit sinnvoll zu nutzen, um Wärmelieferungen aus alternativen Energiequellen zu beleuchten. „Bis 2025 sichern wir eine stabile Versorgung und stabile Preise zu“, machte er deutlich. Danach komme auf die ganze Region ein Umsteuern zu.

