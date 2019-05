Pegau

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) hat in dieser Woche in Pegau mit dem Bauvorhaben für einen Gewässerzugang zur Weißen Elster begonnen. Diese sogenannte Rampe am Schützenplatz ist die Voraussetzung für die Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2013 an der Gewässersohle, informiert LTV-Pressesprecherin Katrin Schöne. Unter anderem geht es dabei um die Wehrschwelle, die in der Nähe der Brücke an der Leipziger Straße ein doppelt tückisches Hindernis darstellt. Diese Arbeiten im Fluss sollen im dritten Quartal dieses Jahres starten.

Bäume gefällt für Rampe zur Elster in Pegau

Im Februar sind in Pegau in Vorbereitung für die Baustraße mehrere Bäume am Schützenplatz gefällt worden. Quelle: Mathias Bierende

Bereits im Februar wurden die nötigen Holzungen im künftigen Baubereich durchgeführt, so Schöne. Was beinhaltete, dass mehrere Bäume, darunter zwei stattliche und offensichtlich gesunde Platanen, die wahrscheinlich vor 27 Jahren gepflanzt worden waren, gefällt wurden. Sie mussten weichen, damit ein Baustraße von der Zufahrt für den Schützenplatz, etwa in Höhe eines Verteilerkastens, bis zum Fluss in der Nähe der Wehrschwelle geschaffen werden kann. Diese soll dann über das Projekt hinaus Bestand haben; sie wird rund 1000 Quadratmeter Fläche versiegeln. Zunächst aber untersucht die Dresdener Firma Dr. Turra Kampfmittelbeseitigung das Gelände auf „Verdachtspunkte“ – mögliche Stellen mit Sprengkörpern. Erst dann kann der Bau der Rampe beginnen.

Das kahle Ufer der Weißen Elster, von der Brücke an der Leipziger Straße aus gesehen. Quelle: Mathias Bierende

Ausriss aus dem Pegauer Heimatblatt 2/1992 über das Pflanzen von Bäumen am Schützenplatz. Ein Teil davon musste jetzt für die Baustraße zur Weißen Elster weichen. Quelle: Mathias Bierende

Wehrschwelle Hindernis für Paddler und Fische

Das eigentliche Vorhaben umfasst dann zwei Bereiche, hatte LTV-Betriebsteilleiter Markus Freygang im Dezember den Pegauer Stadträten vorgestellt. Zum einen sollen die Wehrschwelle herausgenommen und der Flussboden dort abgeflacht werden. Eine Forderung, die die Elsterstadt seit Jahren umtreibt, weil dort eine Gefahrenstelle für Paddler besteht. Als Hauptgrund benennt die LTV jedoch, die ökologische Durchgängigkeit des Gewässers wiederherzustellen, wie von der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie gefordert wird. Kurz gesagt: Es sollen Fischwanderungen stromaufwärts ermöglicht werden, die bisher an dem Hindernis scheitern. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass damit laut Sprecherin Schöne auch der Wassertourismus verbessert wird, weil antriebslose Sportboote passieren können.

Kolk an früherer Pferdeschwemme beseitigen

Außerdem geht es, wie Freygang sagte, darum, einen Kolk, ein sogenanntes Strudelloch, im Bereich des Reiterhofs zu beseitigen. Der sei mittlerweile rund vier Meter tief, und die Uferbefestigung rutsche ab. Das müsse gestoppt werden. Stadtrat Kurt Brause erinnerte sich, dass wohl dort einst eine Pferdeschwemme zum Säubern der Arbeitstiere gewesen war.

Weit mehr als eine halbe Million Euro Kosten

Die Arbeiten im Fluss selbst sollen vom Herbst bis in das Jahr 2020 laufen. Die Kosten für die Schadensbeseitigung und die Verbesserung der Gewässerstruktur der Weißen Elster gibt die Landestalsperrenverwaltung mit rund 600 000 Euro an, finanziert wird das aus Mitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen. Die LTV setzt das Vorhaben in enger Abstimmung mit der Fischereibehörde des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, dem Landkreis Leipzig sowie der Stadt Pegau um, betont Katrin Schöne.

Von Olaf Krenz