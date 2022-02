Ausbildung in Bad Lausick? Schau rein!

Bad Lausick

Werden kannst du vieles, wenn du weißt, was es überhaupt gibt: „Schau rein!“ heißt aus diesem Grund die Woche der offenen Unternehmen, die Mitte März erneut sachsenweit Schülerinnen und Schülern bei der Berufswahl helfen will. Bad Lausicker Unternehmen beteiligen sich seit Jahren daran. Vom Altenpfleger über Industriekauffrau und Mechatroniker bis zum Zimmerer bieten sie eine breite Perspektive – und attraktive Arbeit vor Ort. Doch zueinander zu kommen, fällt in Pandemie-Zeiten besonders schwer. Drei Firmen gehen deshalb in die Offensive: Elektro-Lehmann, der Gebäudereiniger Reuter & Schreck und das Kur- und Freizeitbad „Riff“.

Sandy Lehmann, Inhaberin von Elektro-Lehmann: Könnten fünf neue Azubis vertragen. Quelle: Jens Paul Taubert

Elektro-Lehmann: Alles unter Strom

„In den vergangenen beiden Jahren gab es kaum Ausbildungsmessen, nur wenige Praktika. Die Berufsorientierung an den Schulen war sehr eingeschränkt. Das spüren wir in den Betrieben, und wir möchten gegensteuern“, sagt Sandy Lehmann, Inhaberin des Mittelständlers Elektro-Lehmann. Das Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern konzentriert sich auf Gebäudetechnik, Schaltanlagenbau, Notstromversorgung.

Chris Maier aus Eula hat sich für eine Ausbildung bei Elektro Lehmann entschieden. Er ist als künftiger Elektroniker im ersten Lehrjahr: „Ich bin durch meine Familie – da gibt es Elektriker - und mein Praktikum zu diesem Berufswunsch gekommen.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Fünf neue Azubis könnten starten

Um fachlich versierten Nachwuchs zu sichern, bildet man kontinuierlich und in vielen Berufen aus. Doch die Nachfrage junger Leute sinkt. Sandy Lehmann vermutet als Grund mitnichten mangelndes Interesse, eher das fehlende Wissen darum, was alles möglich sei. Beispiel Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik: „Fünf neue Azubis können wir hier durchaus vertragen. In den letzten beiden Jahren haben wir das geschafft.“ Für das am 1. August beginnende neue Ausbildungsjahr gefunden habe man bisher aber – keinen.

André Schreck, Geschäftsführer von Reuter & Schreck: Was wir tun, ist vielfältig. Quelle: Jens Paul Taubert

Reuter & Schreck: Viel mehr als bloß putzen

Um Heranwachsende von den Potenzen eines Berufes überzeugen zu können, müsse man, das sei seine Erfahrung, auch die Eltern erreichen, sagt André Schreck, Geschäftsführer des mit 195 Mitarbeitern familiär aufgestellten Gebäudereinigers Reuter & Schreck. „Wir müssen das Bewusstsein wecken, welche attraktiven Möglichkeiten es allein schon in Bad Lausick gibt“, sagt er. Möglichkeiten nicht allein der Ausbildung, sondern dann auch der beruflichen Tätigkeit. Denn selbstredend investiere man in die Jugendlichen, um sie im Unternehmen zu halten.

Sie absolvieren ihre Ausbildung bei Reuter & Schreck Bad Lausick. Kenny Prochaska (drittes Lehrjahr): „Ich finde die Vielfalt in diesem Beruf interessant, und man kann Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Sarah Schommler (zweites Lehrjahr): „Jeder ist anders. Es gibt immer eine neue Herausforderung, das gefällt mir.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Den Neuen stehen viele Türen offen

„Gerade in unserer Branche gibt es viele Vorurteile. Bloß anderer Leute Dreck wegzuräumen, das trifft es gerade nicht. Was wir tun, ist sehr vielfältig, hat mit Verantwortung und Menschen, mit Technik und bald auch Robotik zu tun“, sagt Schreck. Aktuell habe man im zweiten und im dritten Lehrjahr eine Gebäudereinigerin sowie einen Gebäudereiniger. Für das neue erste stünden alle Türen offen, Eignung vorausgesetzt: „Ich würde gern auch zwei ausbilden in einem Jahrgang, aber da müssen auch die Bewerbungen kommen.“

„Riff“-Betriebsleiter René Wünscher: Wir wünschen uns mehr Nachfrage. Quelle: Jens Paul Taubert

Freizeitbad „Riff“: Mit Menschen und Technik

Nach Wochen Corona-bedingter Schließung herrscht im Kur- und Freizeitbad „Riff“ seit Mitte Januar wieder ordentlich Betrieb in den Schwimmbecken und in den Saunen. „Viele wissen nicht, was unsere Berufsbilder beinhalten. Du stehst nicht als Bademeister den ganzen Tag bloß am Beckenrand“, sagt Betriebsleiter René Wünscher. Der 40-Jährige, der das „Riff“ in der Pandemie 2020 übernahm, weiß im Detail, wovon er spricht: Er begann in diesem Hause selbst einst seine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetrieb, ein Allround-Job, der viel mit Menschen und mit Technik zu tun habe und bei dem keinesfalls ein Tag genau wie der andere verlaufe.

Maria Hellmich aus Bad Lausick lernt im „Riff“ (zweites Lehrjahr): „Mit meiner Ausbildung mache ich mein Hobby zum Beruf.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Es fragen zu wenige nach

Ausgebildet wird aber auch auf anderen Feldern: zu Restaurant-Fachmann respektive -Fachfrau, zu Köchin oder Koch. Im zurückliegenden Jahr, in dem die Politik das Bad über Monate in die Zwangspause schickte, „hatten wir eigentlich gar keine Bewerbung“, sagt Wünscher. Eine Fachkraft in spe stieß hinzu, um die Ausbildung im „Riff“ fortzusetzen. Für das bevorstehende Ausbildungsjahr „haben wir ein paar Nachfragen, doch es ist sehr verhalten. Wir möchten herzlich gerne mehr.“

Sachsens größte Ausbildungs-Offensive „Schau rein!“ will zwischen 14. und 19. März Heranwachsende für vielfältige Berufschancen begeistern. Knapp 20 000 Ausbildungsstellen warten auf Bewerber. Die Online-Plattform www.schau-rein-sachsen.de will Ausbildungsbetriebe und Absolventen zusammenführen, aber bereits auch Schüler ab Klassenstufe sieben für berufliche Entwicklungsmöglichkeiten aufschließen. Selbstredend beteiligen sich Unternehmen aus der Kurstadt an „Schau rein!“, und das seit Jahren. Der Bad Lausicker Unternehmer-Stammtisch ließ 2020 sogar einen Flyer drucken, in dem 30 Bad Lausicker Firmen, Institutionen und weiterführende Schulen ihre Offerten auf einen Blick unterbreiteten.

Der 16. März 2022 ist für die Bad Lausicker Firmen der bevorzugte Tag, an dem sie sich ganz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen einstellen. Dann gibt es Rundgänge durch die Betriebe, Informationen aus erster Hand zu den Voraussetzungen, Inhalten und Chancen. „Einfach die Möglichkeit, mal Werkstatt-Luft zu schnuppern“, formuliert es Sandy Lehmann: „Weil all das in kleinen Gruppen stattfindet, kommt man gut ins direkte Gespräch.“ Elektro-Lehmann ergänzt die Offerte um den 19. März: Dann können sich von 9 bis 11 Uhr im Unternehmen auch Eltern zu Fragen der Ausbildung informieren und beraten lassen. Denn diese Erfahrung hat die Unternehmerin – wie andere ebenso – gemacht: „Bei allem, was online möglich ist: Ein persönlicher Kontakt lässt sich dadurch kaum ersetzen.“

www.schau-rein-sachsen.de

Von Ekkehard Schulreich