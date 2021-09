Ausflug unter Tage im Museum Borna: Begehbarer Stollen in Schau zum Revier

Borna

Im Museum Borna können Neugierige einen Blick hinter die Kulissen des Braunkohle-Tagebaus werfen. Dabei können sie sogar „tief“ in einen begehbaren Stollen eintauchen. Eine original nachgebaute Tiefbaustrecke, die bis in die 1970er-Jahre zur Entwässerung des Tagebaus diente, ist Höhepunkt der neuen Ausstellung „Glück Auf – Kohlebergbau im Bornaer Revier“.

Seit wenigen Tagen ist die neue Dauerausstellung zu sehen. „Es fehlte schon lange eine solche zum Thema Bergbau“, begründet Kuratorin Almut Zimmermann. Zwar habe es immer wieder Sonderschauen im Museum gegeben, die sich dem Kohlebergbau widmeten, aber eben keine Dauerausstellung.

Interaktiver Bummel durch Epochen des Tagebaus

Zimmermann und ihren Kollegen ist es gelungen, einen interaktiven Bummel durch die Geschichte des Bornaer Reviers zu gestalten. Zeitlich reicht dieser von den Anfängen des Tagebaus vor mehr als 200 Jahren über die Epoche der Industrialisierung sowie über die zwei Weltkriege bis hin zum Abbaugeschehen in der DDR. Abschließend widmet sich ein Teil der Schau dem derzeitigen Umbruch und der Rekultivierung.

Der letzte Teil der Ausstellung widmet sich dem Umbruch und der Rekultivierung. Quelle: Julia Tonne

Schon der erste Bereich ist spannend aufbereitet. Die Besucher können anhand eines Bohrkerns die verschiedenen Böden begutachten, die in Millionen Jahren entstanden sind. Mithilfe einer Waage können sie die verschiedenen Kohlesorten wiegen. Die Besonderheit in diesem Abschnitt der Ausstellung ist eine rund 20 Kilogramm schwere Braunkohleknolle. „So etwas ist wirklich sehr selten“, macht Zimmermann deutlich. Um so glücklicher sei das Museum, einen solchen „Schatz“ zeigen zu können.

Hunt und Grubentelefon gehören zur Tiefbaustrecke

Im Fokus des Bereichs „Industrialisierung“ steht die Tiefbaustrecke, die in deutscher Türstockzimmerung entstanden ist. „Vor Jahren war der Stollen schon einmal zu sehen, jetzt haben wir ihn wieder zugänglich gemacht“, erklärt Zimmermann. Der Stollen sei in einem kleinen Raum nachgebaut worden, der lange nicht genutzt worden sei. Ergänzt werde die Strecke von einem Grubentelefon, Werkzeugen, Grubenlampen und einem Hunt (Wagen), der einst zur Förderung eingesetzt wurde.

Zwei Seiten einer Medaille beleuchtet der nächste zeitliche Abschnitt „Krieg und Kohle“. „Zum einen waren die Aktiengesellschaften in dieser Zeit prägend für zahlreiche Innovationen, wie die Herstellung von deutschem Benzin und die flächendeckende Energieversorgung Sachsens“, erläutert die Kuratorin. „Zum anderen wurden zahlreiche Bergarbeiter einberufen und von Zwangsarbeitern ersetzt, die unter menschenunwürdigen Bedingungen den steigenden Bedarf an Kohle decken sollten.“

Museum sucht noch Tipps zu Maler eines großen Wandbildes

Ein ähnlich konträres Bild zeichnet ebenso der Themenbereich „Braunkohle in der DDR“. Wie die Museologin erklärt, habe es in dieser Zeit einen enormen Raubbau an der Natur und auch an den Menschen, die in der Kohle gearbeitet haben, gegeben. Andererseits aber gab es eine soziale Absicherung über die Kombinate. Und die Produktvielfalt, die mit dem Kohleabbau einherging, sei nicht zu verachten gewesen. „Aus Kohle und Schwefel entstanden unter anderem Waschmittel, Kerzen und Schallplatten.“

Hingucker dieses Ausstellungsbereichs ist ein großes Wandbild, das einst im Braunkohlewerk (BKW) Borna hing. „Seit 1995 gehört das Bild zu unserem Bestand, es wurde auch einmal in einer Sonderausstellung gezeigt. Aber wir wissen trotz etlicher Nachforschungen noch immer nicht, wer es gemalt hat“, sagt Zimmermann. Vielleicht könne ja der eine oder andere Besucher der Dauerausstellung ein paar Tipps beisteuern.

Eine weitere Besonderheit ist das Ehrenbuch aus Espenhain. Zimmermann und ihre Kollegen haben die schön gestalteten Seiten digitalisiert, damit die Besucher virtuell darin „blättern“ können.

Ausstellung erinnert an devastierte Orte

Den letzten Themenbereich bilden Umbruch und Rekultivierung. Zu sehen ist hier unter anderem das Original-Transparent „Espenhain muss sterben“, das bei einer Montagsdemonstration in Leipzig zum Einsatz kam. Gezeigt wird aber auch ein alter Kohleofen, der aus dem Bornaer „Zwiebelhaus“ gerettet wurde.

Die Dauerausstellung im Bornaer Museum erinnert darüber hinaus an die vielen Orte, die dem Tagebau zum Opfer fielen und verschwanden. „Wir haben aus jedem Ort ein Bild, das über einen Monitor gezeigt wird. Außerdem können die Besucher an einem Lesepult weitere Informationen zu den devastierten Orten bekommen“, betont Zimmermann.

Die devastierten Orte finden in der Schau eine Würdigung, hier ein Modell des Transports der Emmauskirche vom abgebaggerten Heuersdorf nach Borna. Quelle: Julia Tonne

Öffnungszeiten und Sonderausstellung

Geöffnet ist das Museum dienstags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr sowie sonnabends und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Ab 23. September können Museumsbesucher außerdem das Ergebnis der Zeitzeugenbefragung kennenlernen, die der Dokmitt-Verein durchgeführt hat. Diese Sonderausstellung läuft unter dem Titel „Abbruch.Einbruch.Aufbruch“.

