Frohburg/Rochlitz

Sich auf Irrwege begeben, mit der Draisine fahren, das Rochlitzer Schloss oder das Lunzenauer Eisenbahnmuseum besuchen: Unter Auflagen ist das an diesem Wochenende möglich. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen der Landkreise Leipzig (im Internet: www.landkreisleipzig.de/corona_virus.html) und Mittelsachsen (www.landkreis-mittelsachsen.de/corona.html) sowie der einzelnen Einrichtungen und Anbieter.

So sind beispielsweise für die Nutzung der Offerten zwingend eine vorherige Anmeldung sowie die Vorlage eines tagesaktuell negativen Corona-Testergebnisses erforderlich. Außerdem ist eine medizinische Mund- und Nasen-Bedeckung zu tragen.

Das 3,5 Kilometer lange Heckenlabyrinth des Irrgartens der Sinne am Lindenvorwerk bei Kohren-Sahlis lädt täglich von 10 bis 18 Uhr zu Entdeckungen ein (www.irrgarten-der-sinne.de).

Für das Schloss Rochlitz muss ein Zeitfensterticket unter www. schloss-rochlitz.de/de/gaesteservice gebucht werden. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr, am Wochenende bis 17 Uhr.

Mit einer Fahrraddraisine kann am Museumsbahnhof Markersdorf-Taura gefahren werden (Symbolbild) Quelle: Michael Reichel/dpa

Der Museumsbahnhof Markersdorf-Taura an der Bundesstraße 107 in Claußnitz lädt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Draisinentag. Familien können per Fahrrad- und Handhebeldraisine das Chemnitztal erobern (www.chemnitztalbahn.de). Eine Anmeldung ausschließlich über Whatsapp unter der Nummer 0152/52 42 46 33 ist nötig.

Das Eisenbahnmuseum „Zum Prellbock“ in Lunzenau hält viele kuriose Dinge bereit. Geöffnet wird es auf Anfrage unter Telefon 037383/6410 (www.prellbock-bahnart.de).

Von Ekkehard Schulreich