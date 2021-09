Ausgezählt: Borna/Geithain ist blaues Land mit einem roten Flecken

Landkreis Leipzig

Drei Kommunen der Region Borna/Geithain haben Top-6-Ergebnisse für AfD-Direktkandidat Edgar Naujok im Landkreis gebracht. In Elstertrebnitz (31,5 Prozent, Platz 3 im Kreis), Kitzscher (30,7, Platz 5) und Regis-Breitingen (30,5, Platz 6) schnitt er überaus erfolgreich ab. Seine Partei dominierte noch weit mehr. Einzige Kommune mit einem anderen Zweitstimmen-Sieger ist Böhlen.

Böhlen wählt AfD-Kandidat und mit Zweitstimme SPD

Böhlen gehört zu den vier Landkreis-Kommunen, in denen die SPD in der Wählergunst vorn lag. Hier kamen die Sozialdemokraten auf 23,2 Prozent, gefolgt von AfD (22,1) und CDU (17,3). „Das Ergebnis zeigt einmal mehr, dass wir in Böhlen eine Mitte-Links-Wählerschaft haben“, kommentierte Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) das Ergebnis. Sorgen mache ihm dennoch das Erstarken der AfD. In Berlin rechnet der Rathauschef mit schwierigen Verhandlungen. „Ich hätte mir gewünscht, dass es ein klareres Ergebnis gibt.“ So aber stünde eine komplizierte Regierungsbildung bevor und die Sache sei so offen wie selten in der Geschichte der Bundesrepublik. Für Bernd ist aber auch das eine Botschaft des Wahlabends: „Es ist wichtig, dass wir mittig bleiben. Das ist der Wählerauftrag.“

Groitzsch: Kommunalpolitik hat keine Rolle gespielt

CDU und Linke verlieren bei Erst- und Zweitstimmen, alle anderen legen zu, am stärksten die SPD: Das ergibt der Vergleich des aktuellen Bundestagswahlergebnisses in Groitzsch mit den Zahlen von vor vier Jahren. Die AfD gewinnt hier nur die Parteienwahl, beim Direktmandat liegt die CDU vorn. Nach Ansicht von Bürgermeister Maik Kunze (CDU) haben kommunalpolitische Themen bei der Abstimmung keine Rolle gespielt. Zudem hätte die Problematik rund um Corona die Bundestagswahl überlagert.Eine Überraschung sei das erneut starke Auftrumpfen der AfD für ihn nicht gewesen. Auch das Abschneiden der CDU folge dem Bundestrend. „Jede Partei“, meint Kunze, „muss nun für sich Rückschlüsse ziehen und aus Fehlern lernen.“

Neukieritzsch: Schlechtestes Ergebnis für die Grünen

Auch in Neukieritzsch hat die AfD die Nase klar vorn: 28,3 Prozent der Erststimmen entfielen auf den neuen Bundestagsabgeordneten Edgar Naujok, 27,1 Prozent fuhr die Partei bei den Zweitstimmen ein. Nur im Wahllokal Kahnsdorf und bei den Briefwählern gewann die AfD nicht. Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) hält das Ergebnis für eine „Katastrophe“. Es sei Ausdruck der Unzufriedenheit der Bürger. Dafür macht er besonders zwei Themen aus: „Die Repressalien rund um Corona“, das viele Hin und Her, das Verwirrung gestiftet habe. Das zweite große Thema sei der Kohleausstieg. „Der soll mit der AfD ja nicht stattfinden“, sagt Hellriegel.

Dazu passt, dass in Neukieritzsch die Grünen mit 3,3 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis im Landkreis Leipzig bekamen. Exakt 100 Stimmen für den grünen Direktbewerber Matthias Vialon sind sogar nur 2,3 Prozent bei den Erststimmen. Im Neukieritzscher Ortsteil Lippendorf steht das Braunkohlekraftwerk der Leag, im benachbarten Tagebau „Vereinigtes Schleenhain“ fördert die Mibrag die Kohle dafür. Hellriegel sieht da ganz klar einen Zusammenhang: Hier würden durch den Kohleausstieg die meisten Arbeitsplätze verloren gehen, sagt er, und: „Die Grünen wollten den ja sogar noch vorziehen.“

Kitzscher: Bürgermeister vermutet Protestwahl

In Kitzscher landet die AfD bei Erst- und Zweitstimmen jeweils über 30 Prozent. Die Stadt gehört damit zu den Hochburgen der Rechtskonservativen im Landkreis. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) sieht in dem Ergebnis dennoch eine „Protestwahl“. Die Menschen seien mit der vorhandenen Politik unzufrieden, glaubt er. Und sieht Parallelen zur Stadtratswahl vor zwei Jahren. Damals hatte ein AfD-Bewerber, der in der Stadtpolitik bislang unbekannt war, auf Anhieb fast 800 Stimmen bekommen; die meisten von allen Bewerbern und doppelt so viele wie der nächstplatzierte.

Kitzscher gehört darüber hinaus zu den Kommunen, in denen die SPD die CDU bei Erst- und Zweitstimmen schlägt und hinter der AfD jeweils Zweite wird.

Rötha: CDU-Mann liegt bei Erststimme vorn

In Rötha ist die Reihenfolge bei den drei erstplatzierten Parteien bei Erst- und Zweitstimme total unterschiedlich. Bei der für die Sitzverteilung im Bundestag maßgeblichen Zweitstimme liegt die AfD vorn, wenn auch mit vergleichsweise geringen 22,0 Prozent. Es folgen die SPD mit 20,3 und die CDU mit 19,9 Prozent.

Bei den Erststimmen schafft AfD-Mann Naujok einen Prozentpunkt mehr als seine Partei. 23 Prozent reichen aber nur für Platz zwei. CDU-Bewerber von Breitenbuch liegt mit 24 Prozent vorn. Die SPD-Kandidatin Mascheck läuft in der Gartenstadt auf Platz drei ein (19,7).

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) freut sich über die hohe Wahlbeteiligung von 76,8 Prozent und stellt fest: „Bei der Erststimme konnte die CDU hier mit Herrn von Breitenbuch ziehen.“ Dass der es dennoch nicht in den Bundestag geschafft hat, bedauert CDU-Ortsvorsitzender Stefan Friedrich. „Ich habe meine Zweifel, ob man sich mit dem jetzt gewählten Direktkandidaten einen Gefallen getan hat“, sagt er mit Blick auf Naujok, dem er offenbar nicht zutraut, in Berlin viel für die Region erreichen zu können.

Der Röthaer verweist auch darauf, dass von Breitenbuch ein besseres Erststimmenergebnis hat als die CDU bei den Zweitstimmen, und er zieht daraus den Schluss: „Am Kandidaten lag es nicht.“ Mit einem Spitzenkandidaten Armin Laschet als „Klotz am Bein“ sei nicht mehr drin gewesen.

Regiser Gast-Bürgermeister: Gehört-Werden ist Problem

Regis-Breitingen gehört zu den Kommunen im Landkreis, in denen die AfD überdurchschnittlich gut abschneidet. Bei den Erststimmen hängt AfD-Gewinner Naujok mit 30,5 Prozent CDU-Mann von Breitenbuch (21,4) deutlich ab. SPD-Kandidatin Maschek folgt mit 19,1 Prozent. Bei den Zweitstimmen tauschen CDU und SPD hinter der AfD die Plätze.

Just am Wahlwochenende war hier Markus Hugger (CDU) zu Besuch. Er ist Bürgermeister von Spaichingen, einer 13 500-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg, mit der Regis gerade die verschütteten partnerschaftlichen Beziehungen wieder aufleben lassen will. Für die LVZ versuchte Hugger aus seiner Sicht, den starken Wahlerfolg der AfD zu erklären.

Für ihn hat das mit dem „Thema des Gehört-Werdens“ zu tun und auch damit, dass die Menschen hierzulande seit der Wende einen nahezu dauerhaften Strukturwandel erlebt hätten. Es sei gelungen, in relativ kurzer Zeit viel zu verändern und Wohlstand aufzubauen. Aber: „Wenn dann das Gefühl, die Sorge aufkommt, der sei wieder gefährdet, dann weicht man aus.“ Im Westen sei das anders. Nach der langen Zeit des Wohlstandswachstums seit dem Zweiten Weltkrieg könne sich dort heute höchstens noch ein Großvater an eine schlechte Zeit erinnern.

Einheimischer Einzelbewerber ohne Chance

Der Regiser Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) nannte das Wahlergebnis „enttäuschend“, allerdings nicht überraschend. Der Trend habe sich schon vor vier Jahren angedeutet. Auch diesmal betrachte er den großen Erfolg der AfD nicht als „Überzeugungswahl“, sondern als „Denkzettel-Wahl“, weil die Politik sich von den Menschen entfernt habe. Für falsch hält es Zetzsche, die AfD wie bei der letzten Landtagswahl in Sachsen, als sie 27,5 Prozent der Stimmen erhielt, von der Regierung auszuschließen. „In der Regierung“, sagt Zetzsche, „müsste sich die AfD beweisen und würde ihre Fehler machen.“

Chancenlos blieb auch in Regis-Breitingen der hier lebende unabhängige Bewerber um das Direktmandat, Daniel Zimmet. In seinem Heimatort wählten ihn 38 Personen – 1,7 Prozent der Stimmen. Prozentual war das mehr als in jedem anderen Ort im Landkreis Leipzig, wo er zumeist unter einem Prozent blieb.

