Sie standen ihren Mann: die Frauen in der Schwefelverarbeitung im Werk Espenhain, wo sie vielfach in Männerberufen arbeiteten. Bis zur Wende vor mehr als drei Jahrzehnten. Dann endete ihre Arbeitsbiografie oftmals mehr oder weniger abrupt. Um sie geht es in einer Ausstellung mit dem Titel „Frauen und Schwefel“, die am 2. März im Bornaer Museum eröffnet wird.

Waschkauenwärterin und Botin

In der Schwefelverarbeitung des riesigen Werkes gab es eine Abteilung, in der nur Frauen beschäftigt waren, sagt Almut Zimmermann. Die freie Museumsmitarbeiterin hat die Ausstellung maßgeblich zusammengestellt. Die Frauen arbeiteten in Berufen wie dem einer Waschkauenwärterin, die heute ausgestorben sind. Das waren Frauen, die für den Sanitärbereich zuständig waren, in dem sich die Arbeiter nach der Arbeit wuschen. Oder Botinnen, gewissermaßen Mädchen/Frauen für alles, was innerhalb des Werkes hin und her gehen musste – Nachrichten und Informationen, aber auch Waren und Einkäufe.

Einkäufe im Betriebskonsum

Eine Konsequenz aus mehreren DDR-Spezifika. Zwar waren Frauen auf dem Papier vollständig gleichberechtigt; dass sie aber den Löwenanteil bei Hausarbeit und Kindererziehung zu bewältigen hatten, stand ebenfalls nie infrage. Zur Hausarbeit gehörten Einkäufe, zu Zeiten des sozialistischen Handels auch ein Beschaffungs- und Besorgungsproblem. „Und wenn es dann am Mittwoch etwas Bestimmtes im Betriebskonsum gab, haben das die Botinnen für ihre Kolleginnen besorgt“, sagt Almut Zimermann.

Schwere körperliche Arbeit: eine Anlagenfahrerin im Werk Espenhain Quelle: Museum Borna

Stolz auf die Arbeit

Es gab Frauen, die Anlagenfahrer etwa für die Steuerung großer Technik verantwortlich waren. „Die hießen tatsächlich Anlagenfahrer“, sagt die Museologin. Gegendert wurde zu DDR-Zeiten nicht. Natürlich gab es auch Berufe, die durchaus als klassische Frauenberufe gelten können, Laborantinnen oder Lohnbuchhalterinnen etwa. In jedem Fall aber waren die Frauen stolz auf ihre Arbeit.

Schließung des Werks 1990

Im Einheitsjahr 1990 verloren viele im Zuge der Schließung des Werkes Espenhain, einem Symbol für die katastrophale Umweltverschmutzung im Süden von Leipzig, ihre Arbeit. Und steuerten oftmals auf ein viel zu frühes Ende ihrer Erwerbsbiografien zu, wie die Untersuchungen von Almut Zimmermann ergaben.

Bisweilen nicht mal ein Zeugnis

Das hat auch damit zu tun, dass es sich bei den Arbeiterinnen vielfach um Ungelernte handelte, bisweilen mit Abschlüssen der sechsten oder siebten Klasse. Als Chemiefachwerker, auch das ein Frauenberuf im Werk Espenhain, verdienten sie recht gut. Das wäre unter DDR-Vorzeichen auch so geblieben. Als sich manche Frauen dann nach der Wende andernorts bewerben wollten, fand sich trotz Ausbildung bisweilen nicht mal ein Zeugnis im Werk, das sie anderswo hätten vorlegen können.

Anbindung ans Arbeitskollektiv

„Das war einfach nicht vorgesehen“, sagt Almut Zimmermann. Im Realsozialismus war lebenslange Beschäftigung in einem Betrieb nicht die Ausnahme, sondern vielfach die Regel. Der sichere Arbeitsplatz gehörte auch für die Frauen in Espenhain zu einer Art Rund-um-Sorglos-Paket, das im Werk wie anderenorts für die Beschäftigten in den volkseigenen Betrieben wurde. Das bezog sich auch auf die Anbindung ans Arbeitskollektiv, die weit über den Arbeitstag hinausging. „Da wurden Hochzeiten zusammen gefeiert.“

1500 Mark für den Frauentag

Gefeiert wurde auch am 8. März, dem Internationalen Frauentag. „Dafür wurden 1500 Mark bereitgestellt“, sagt die Museumsmitarbeiterin. Alles Aspekte, die viele der einstigen Beschäftigten heutzutage mit einer gewissen Wehmut zurückschauen lassen.

Beruflich oftmals kaum Fuß gefasst

Die Frauen, um die es in deren neuen Ausstellung im Museum geht, sind heute in der Regel 70 Jahre und älter. Ganz abgesehen davon, dass viele nach der Wende beruflich kaum noch Fuß fassen konnten. Manchmal landeten sie in prekären Beschäftigungen, meist nie für den ganzen restlichen Teil ihres Arbeitslebens.

Gesundheitliche Folgen

Nicht das einzige Leiden infolge ihrer Arbeit in Espenhain. Denn die Beschäftigung im Dreck und bei Gestank blieb nicht ohne gesundheitliche Folgen. Almut Zimmermann: „Es gab überdurchschnittlich viele Totgeburten bei den Mitarbeiterinnen dort.“ Kinder der Mitarbeiterinnen litten später unter Hautexzemen und Atemproblemen. Erst später gab es eine Verordnung, die den Einsatz von Schwangeren in der Schwefelverarbeitung untersagte.

Grundsätzlich positive Erinnerung

An der grundsätzlich positiven Erinnerung der einstigen Mitarbeiterinnen in der Espenhainer Schwefelverarbeitung ändert das nichts, sagt Almut Zimmermann. Denn die fühlten sich und ihre Arbeit damals, anders als heute, grundsätzlich gewürdigt.

Ausstellung läuft bis zum 22. Mai

Die Ausstellung, die das Bornaer Museum zusammen mit dem Soziokulturellen Zentrum Kuhstall in Großpösna erarbeitet hat, wird am Mittwoch, dem 2. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr eröffnet. Sie ist bis zum 22. Mai zu sehen. Es handelt sich nicht um die erste Schau zum Espenhainer Werk. Vor zwei Jahren wurde eine Ausstellung mit Fotos aus dem Werk eröffnet.

Von Nikos Natsidis