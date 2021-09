Ausstellung in Borna beleuchtet spezielle Wendeschicksale in Kohleregion

Borna

Es ist das Ergebnis der Befragung von mehr als 40 Zeitzeugen, allesamt einstmals in der Braunkohleindustrie im Leipziger Süden beschäftigt. Die Erhebung bildet die Grundlage für die Ausstellung „Abruch. Einbruch. Aufbruch – Braunkohle und Biografien im Strukturwandel“, die am Mittwoch im Museum am Bornaer Reichstor eröffnet wird. Für die Öffentlichkeit ist sie dann ab Donnerstag zugängig.

Ausstellungsstart in den Landtagen geplant

Ursprünglich sollte die Schau zunächst in den Landtagen ostdeutscher Länder zu sehen sein, so Maik Netzband vom Förderverein zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industriekulturlandschaft Mitteldeutschland (Dokmitt), der das Projekt unterstützt hat. Das war pandemie-bedingt nicht möglich, sodass die Ausstellung nun als Erstes in Borna zu sehen ist, ursprünglich der Finalort der Wanderschau. Diese beleuchtet die Situation im Leipziger Südraum nach dem Systemwechsel 1989/1990, „der hinsichtlich seiner Geschwindigkeit und seines Ausmaßes historisch einmalig war“, wie es in einer Projektbeschreibung heißt.

Spezielle Wendeschicksale

Innerhalb des Projekts waren 40 Frauen und Männer von den Wissenschaftlern Ariane Zabel und Christian Schmidt befragt worden, wobei ganz spezielle Wendeschicksale beschrieben wurden. Aufgrund des Strukturwandels im einstigen mitteldeutschen Braunkohlerevier nach der Wende verloren 40 000 Menschen innerhalb von drei Jahren ihre Arbeit. Und obwohl die Situation der Beschäftigten in der Kohle mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Weiterbildung und Vorruhestandsregelungen abgefedert wurde, hätten sich die Erfahrungen der Betroffenen tief ins kulturelle Gedächtnis der Menschen eingebrannt.

Karriereaufschwung und Deklassierung

Aus den Befragungen der vormals in der Kohle Beschäftigten ergaben sich den Projektmachern zufolge mehrere Erkenntnisse. So sei Teilen der ehemaligen Kohlemitarbeiter eine berufliche Neuorientierung in anderen Wirtschaftszweigen sowie in neuen Unternehmen gelungen, die teilweise auch zu einem Karriereaufschwung führten. Andere landeten in Auffanggesellschaften sowie in der Rente, was zumindest eine materielle und soziale Absicherung zur Folge hatte. Für viele aber habe das Ende ihrer Zeit in der Braukohle Arbeitslosigkeit und damit eine soziale Deklassierung bedeutet – und in der Konsequenz auch Langzeitarbeitslosigkeit.

Wiederholung vermeiden

Vor dem Ende des Kohleausstieges im Jahr 2038 und damit einem zweiten Strukturwandel sei es deshalb wichtig, eine Wiederholung der negativen wirtschaftlichen und psychosozialen Entwicklungen zu vermeiden, erklären die Ausstellungsmacher. Dazu solle die Schau beitragen, die künftig in den Foyers der Landtage in Dresden, Erfurt, Magdeburg und Potsdam gezeigt wird.

Von Nikos Natsidis