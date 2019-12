Ausstellung in Pegau thematisiert Novemberpogrome 1938

Pegau

Die übliche Winterpause im Pegauer Stadtmuseum ist einer Sonderausstellung gewichen. Statt der Schließung bis zum neuen Saisonstart am 1. Mai lädt die Schau „Bruch|Stücke“ über die nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938 in Sachsen zum Besuch. Zielgruppen sind vor allem die Schulen der Region, die diese Vorkommnisse und den Holocaust im Unterricht behandeln aber auch interessierte Bürger, die sich über das damalige Geschehen in der Region informieren wollen. Zumal auch Pegau eine Rolle spielt.

Ausstellung zu Novemberpogromen mit aktuellem Bezug

In Anbetracht des wieder aufkommenden Antisemitismus ist es wichtig, dass die Ermordung von sechs Millionen jüdischen Menschen durch die Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit gerät, hieß es bei der Eröffnung der Schau. „Wer aber vor der Vergangenheit die Augen schließt, wird blind für die Gegenwart“, hatte der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker ( CDU) gesagt. Dieser Satz ist am Zugang zur Wanderausstellung zu lesen.

Am Zugang zur Ausstellung ist ein Zitat vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker (CDU) zu lesen. Quelle: Hans-Hermann Koch

Inhalt und Layout der Präsentation, die anfangs gleichzeitig in den Chemnitz, Leipzig und Dresden gezeigt worden war, stammen von den Historikern Daniel Ristau und Heike Liebsch. Die ausrollbaren 15 Plakate mit Bildern, Texten und Dokumenten zeigen Anfeindungen, Demütigungen und Gewalt aufgrund von Judenhass und Antisemitismus, ebenso Zerstörungen von Wohnungen, Geschäften und Einrichtungen. Neben den Opfern geht es um Täter und Zuschauer.

Die Informationstafel über die jüdische Pegauer Familie Sternreich. Quelle: Hans-Hermann Koch

Zwei Tafeln mit Pegauer Schicksalen

Das Besondere: Beleuchtet werden auch Übergriffe in kleineren Orten in Sachsen, etwa Borna und Wurzen. Und zwei zusätzliche Schautafeln haben konkreten Bezug zu Pegau. Gemeindepädagogin Eva Reiprich hat mit den Konfirmanden der evangelischen Kirchspiele Pegau und Groitzsch zu den Schicksalen der jüdischen Familien Sternreich (Kirchplatz 11) und Flade (Breitstraße 24) recherchiert. Zur Erinnerung an diese werden im kommenden Jahr Stolpersteine verlegt, kündigten Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und Pfarrer Torsten Reiprich bei der Ausstellungseröffnung an.

Konfirmanden und Gemeindepädagogin haben auch zur Pegauer Familie Flade recherchiert. Quelle: Hans-Hermann Koch

Geöffnet ist die Schau „Bruch|Stücke“ im Pegauer Museum, die bis Ende März 2020 zu sehen ist, dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr sowie sonntags von 9 bis 10 Uhr. Als Gruppentag, etwa für Schulen, kann nach Absprache der Mittwoch genutzt werden.

Von Hans-Hermann Koch