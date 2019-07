Penig

Glück im Unglück hatte in der Nacht zum Sonnabend eine 19-jährige Hondafahrerin auf der A 72 in Höhe der Anschlussstelle Penig. Auf Grund eines Fahrfehlers, so die Polizeidirektion Chemnitz, geriet sie ins Schleudern, überschlug sich und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Honda war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Von Kathrin Haase