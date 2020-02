Frohburg

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Frohburg überfahren worden. Der 84-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Von-Falkenstein-Straße / Ecke Bahnhofstraße. Ein Opel-Fahrer übersah beim Einbiegen in die Bahnhofstraße den alten Mann, der auf dem Radweg unterwegs war.

Von LVZ