Auto prallt bei Regis-Breitingen gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Regis-Breitingen/Wildenhain/Hagenest

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend auf der Verbindungsstraße zwischen Wildenhain und Hagenest ereignet. Beide Dörfer sind Ortsteile der Stadt Regis-Breitingen.

Auf der schmalen Straße mit seitlichen Hängen, an denen Bäume stehen, kam gegen 18.30 Uhr ein Pkw der Marke Volkswagen von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Das Auto war vermutlich in Richtung Hagenest unterwegs. Weil laut Meldung der Rettungsleitstelle vermutet worden war, dass der Fahrer in dem stark zusammengedrückten und verzogenen Fahrzeug eingeklemmt ist, wurden mehrere Feuerwehren alarmiert, teilt der Regiser Wehrsprecher Marvin Timmler mit.

Einsatz über zweieinhalb Stunden

Der Mann war nicht eingeklemmt, aber schwer verletzt. Die Feuerwehr Ramsdorf, die zuerst eintraf, kümmerte sich zunächst um den Fahrer, sicherte die Unfallstelle und den Brandschutz. Als die Feuerwehren Regis-Breitingen und Lucka an der Unfallstelle eintrafen, waren dann insgesamt 30 Kameraden mit mehreren Fahrzeuge vor Ort.

Der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei dauerte rund zweieinhalb Stunden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar.

