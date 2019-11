Groitzsch

Die Feuerwehr Groitzsch rückte am Montag zu einem Unfall auf die B176 in Groitzsch aus. Ein Auto und ein Lkw sind dort aus bisher ungeklärter Ursache gegeneinander gekracht. Dabei verletzte sich der Autofahrer und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Erhebliche Verkehrseinschränkungen rund um Groitzsch

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und sperrte die Straße ab. Es entstanden erhebliche Verkehrseinschränkungen rund um Groitzsch. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit ist und musste geborgen werden. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallaufnahme und Bergung dauert bis zum Nachmittag.

Ein Auto- und ein Lkw-Fahrer sind am Montag in Groitzsch auf der B176 zusammengestoßen. Quelle: Feuerwehr Groitzsch

Von LVZ/gap