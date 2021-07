Autobahnraser bei Espenhain: Mit mehr als Tempo 200 gefilmt

Rötha/Espenhain

Bei der mobilen Verkehrsüberwachung auf der Autobahn 72 ist der Polizei am Montagvormittag ein dreister Raser ins „Netz“ gegangen. In einem zivilen Fahrzeug der Verkehrspolizei hat das eingebaute System „ProViDa“ (Proof Video Data System) Geschwindigkeiten gemessen und Videos zur Beweissicherung aufgezeichnet.

In Höhe des Röthaer Ortsteils Espenhain fiel den Beamten ein Pkw BMW auf. Das Auto fuhr mit mehr als 200 Kilometer pro Stunde, obwohl in dem Bereich maximal 120 km/h erlaubt sind. Als Messwert wurde im Durchschnitt 218 km/h ermittelt. Der 44-jährige Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von über 600 Euro, drei Monaten Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg rechnen.

Von LVZ