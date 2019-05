Böhlen/Großdeuben

Der 18-jährige Fahrer eines VW fuhr drehte am Mittwochabend in einem Kreisverkehr in Böhlen mehrere Runden. An Bord waren noch zwei Insassen. Dort kam ihm ein anderer Autofahrer (40) entgegen und stoppte das Auto. Danach stieg er aus, schlug mit der Faust auf den VW, beschädigte diesen im linken hinteren Bereich.

Verfolgungsjagd in Richtung Gaschwitz

Der 18-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Kreisverkehr in Richtung Gaschwitz, wobei er von dem anderen Autofahrer verfolgt wurde. Es gelang ihm zu entkommen und die Polizei zu informieren. Gegen den 40-Jährigen wird wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. Der 18-Jährige wurde von der Polizei belehrt, dass er nicht sinnlos im Kreisverkehr zu fahren hat.

Von LVZ/gap