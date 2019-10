Autofahrer fährt Radfahrer an und fährt weg

Borna

Ein 11-jähriger Junge wurde am Montagabend auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes angefahren und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer erkundigte sich kurz nach ihm und fuhr weg.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Borna. Nachdem der Junge von einem Auto angefahren wurde, stürzte der 11-Jährige und verletzte sich dabei leicht.

Der Fahrer des Autos erkundigte sich kurz nach den Verletzungen des Jungens und fuhr danach unerkannt davon. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Unfall soll am Montag gegen 18 Uhr passiert sein. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise gehen an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig. Die Beamten sind am Tag unter der Telefonnummer 0341 255 2851 und sonst unter 0341 255 2910 zu erreichen.

Von Nicole Grziwa