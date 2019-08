Borna/Eula

Die Polizeistreife wollte am Sonnabendvormittag den Opel Astra auf der B 95 bei Eula kontrollieren. Der Fahrer hielt aber nicht an, sondern fuhr davon, bog ab in den Ort Eula. Dort fuhr er gegen eine Hauswand, ließ den Wagen stehen und flüchtete.

Das Auto hatte gestohlene Kennzeichen und war nicht versichert, teilt die Polizei mit. Die Suche nach dem flüchtigen Fahrer, bei der auch ein Fährtenhund eingesetzt wurde, blieb erfolglos. Dennoch wird jetzt gegen den Fahrer ermittelt, die Polizei kennt den des Sachsen-Anhalter, weil persönliche Dokumente im Auto lagen. Das Auto wurde sicher gestellt. Der Schaden an der Wand hält sich nach Polizeiangaben in Grenzen, er liegt bei rund 100 Euro.

Von André Neumann