Autofahrer rast mit Tempo 124 durch Audigast

Durchschnittlich drei Viertel aller Autofahrer in Groitzsch halten sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Zumindest legen das die Messungen nahe, die die Stadtverwaltung regelmäßig durchführt und auswertet. Was aber auch bedeutet, dass rund 25 Prozent und damit jeder vierte motorisierte Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs ist: Einer raste sogar mit 124 Kilometern pro Stunde durch die 50er-Strecke in Audigast – ein Höchstwert .

Groitzscher Reaktion auf Beschwerden über Raser

Inzwischen ist das LED-Anzeige seit acht Jahren in Groitzsch im Einsatz. Zum Schuljahresbeginn 2011 war es in der Südstraße zwischen Oberschule und Grundschule zu seinem ersten Einsatz gekommen. „Es hatte hier und an anderen Stellen immer wieder Beschwerden über Raser gegeben“, erinnert sich Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Da aber das subjektive Empfinden häufig etwas anders ist, als das tatsächliche Geschehen, wollten wir das genau wissen.“

Die Stadt hatte dann eine mobile Anzeigentafel angeschafft, weil die Blitzermessungen von Polizei und Landkreis, wenn überhaupt, nur für eine kurze Zeit möglich waren und sind. Seitdem erstellt Sylvia Benndorf, im Rathaus unter anderem fürs Verkehrswesen zuständig, die Jahrespläne für die Kontrollen. „Hauptsächlich während der Schulzeit ist die Tafel in der Südstraße im Einsatz“, sagt sie. „Zudem gibt es einige Brennpunkte, teils in den Dörfern.“ Manchmal werde auf besondere Anfragen reagiert.

Südstraße ist der Schwerpunkt der Messungen

„Die Südstraße ist besonders stark befahren. An der Zentralbushaltestelle steigen die Schüler von Grund- und Oberschulen sowie Gymnasium ein und aus“, so Benndorf. Da seien Tempokontrollen wichtig. „In der Vergangenheit gab es massive Beschwerden von Anwohnern und Passanten über nicht eingehaltene Geschwindigkeiten.“ Statt des geforderten Fußgängerüberwegs wurde zusätzlich zum 30er-Bereich baulich mit der Straßeneinengung an der Haltestelle reagiert. „Dann kam die Anzeige hinzu.“

Mit den angezeigten 22 Kilometern pro Stunde liegen die Autofahrer klar unter dem 30er-Limit im Bereich der Bushaltestelle in der Groitzscher Südstraße (Archivbild). Quelle: Mathias Bierende

Die hängt unmittelbar hinter der Schmalstelle. Was dennoch Fahrer nicht abhält, mächtig aufs Gas zu drücken. „Der Schnellste hatte Tempo 86“, weiß Andreas Müller nach der Auswertung der Messphase Januar/Februar. In den 25 Tagen waren immerhin 27,5 Prozent der Fahrzeuge mit 31 und mehr Kilometern pro Stunde und damit zu flink unterwegs – bei 8223 registrierten Werten (nur in Richtung Friedrich-Ebert-Straße) sind das fast 2300. „Wenigstens gab es die durchschnittlich niedrigste Geschwindigkeit zwischen 7 und 8 Uhr zum Schulbeginn mit 24 Kilometern pro Stunde, was sicherlich mit an den vielen entgegenkommenden Bussen liegt“, so der IT-Koordinator der Stadtverwaltung.

Die Stadt Groitzsch setzt das LED-Geschwindigkeitsinformationssystem vor allem in der Südstraße (im Bild), aber auch in den Ortsteilen ein. Quelle: Olaf Krenz

Etwa ein Viertel der Fahrzeuge ist zu schnell

Auf der Auligker Staatsstraße 61, Richtung Zeitz, wurden an 28 Tagen im Februar/März 10.231 Fahrzeuge erfasst (Schnitt 365 pro Tag). Über den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde lagen etwa 18 Prozent der Werte. „2,7 Prozent hatten mehr als 60 drauf, der Schnellste war gar mit 90 unterwegs“, sagt Müller. Und in Audigast, ebenfalls S 61, gab es zuletzt knapp 27 Prozent Überschreitung des 50er-Limits, acht Prozent waren schneller als 60. Dabei wurden im Juli/August an 35 Tagen 65.393 Fahrzeuge gemessen (Schnitt 1868 pro Tag, in einer Fahrtrichtung).

Mit den Verkehrszählungen und Auswertungen erhält die Stadt Groitzsch einen guten Überblick zum Geschehen an den Brennpunkten. Einfluss auf die Temposünder kann sie so allerdings nur indirekt nehmen – wenn sich die Männer und Frauen von den angezeigten Zahlen beeindrucken lassen. Nicht nur der Audigaster Top-Raser mit Spitze 124 kommt ungeschoren davon, weil die Messungen ohne rechtliche Bedeutung sind: Strafzettel sowie Fahrverbote bleiben aus.

