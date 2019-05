Borna

Der Bornaer Marktplatz wird am Sonnabend zum 17. Mal das größte Open-Air-Autohaus der Region. Von 9 bis 15 Uhr bieten Leipziger Volkszeitung und zahlreiche Autohäuser aus dem Landkreis Einblicke in die Welt neuer Modelle und neuer Antriebe.

Innovation pur spült das Jahr 2019 auf den Automarkt – fast alle Hersteller ergänzen ihre Palette, vor allem um eine Variante: SUVs. Denn der Trend zu Geländelimousinen hält noch immer an, die Nachfrage scheint ungebrochen. Auch bei den Antrieben tut sich einiges, wer von den Herstellern mit der Entwicklung mithalten will, kommt am E-Auto oder am Hybrid nicht mehr vorbei. Beide Möglichkeiten werden am Sonnabend auf dem Markt zu sehen sein.

Programm beim Autofrühling für die ganze Familie

Der Autofrühling birgt gleich mehrere Vorteile. Besucher sparen sich bei der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz die Tour von einem Autohaus zum nächsten, zudem bekommen sie an allen Ständen die Gelegenheit, ins Detail der Technik einzutauchen. Selbstverständlich können sie die ausgestellten Modelle auf Herz und Nieren prüfen, wenn es um den Komfort geht, um Kofferraumvolumen, um Platzangebot. „Benzingespräche“ gibt es also nicht nur in Frohburg beim Dreieckrennen, sondern auch in Borna beim Autofrühling.

Das Programm rund um den Autofrühling hat so viel zu bieten, dass Autofans ihre ganze Familie mitbringen sollten. Am Stand der Sparkasse Borna gibt es für die Nachwuchsfahrer die Möglichkeit, schon einmal in das echte „Verkehrsgeschehen“ einzugreifen, die Filiale schickt die Kleinen mit dem Bobbycar auf einen Hindernisparcours. Angemeldet hat sich außerdem die Bornaer Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Helfer zeigen an dem Tag eine Rettungsaktion.

Standplan zum 17. Autofrühling Borna Quelle: LVZ

Gewinnspiele, Gastronomie und Traditionen

Während des Autofrühlings zieht der Frischemarkt hinter das Rathaus, am LVZ-Stand werden die Gewinnzettel bis 13.30 Uhr entgegen genommen, die Verlosung beginnt um 14 Uhr. Sowohl die LVZ als auch das Riff kommen mit einem Glücksrad, zu gewinnen gibt es beispielsweise Freikarten für Badespaß und viele Mitbringsel. Um die gastronomische Versorgung der PS-Liebhaber und deren Familien kümmert sich das Restaurant Auszeit aus Neukieritzsch.

„Der Autofrühling ist für die gesamte Region ein wunderbares Ereignis. Wo sonst findet man alle Automarken der Region geballt an einer Stelle“, sagt Helko Leischner, Regionalverkaufsleiter bei der LVZ. Das Open-Air-Autohaus sei längst zu einer Tradition geworden, die auch in den nächsten Jahren beibehalten werden solle.

Von Julia Tonne