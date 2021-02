Autokorso Groitzsch-Pegau gegen Regierungswirken und als Karnevalsersatz

Groitzsch/Pegau

Eine politische Partei soll nicht hinter dem für Sonntag angekündigten Autokorso Groitzsch-Pegau stehen. Einen politischen Hintergrund gibt es aber. Das bestätigt auf Anfrage der gut informierte Groitzscher AfD-Stadtrat Torsten Breidel. Der Anmelder sei ihm bekannt, „er/sie möchte aber nicht genannt werden“. Das Landratsamt, bei dem die Veranstaltung angemeldet wurde, nennt mit Verweis auf den Datenschutz den Namen ebenso wenig.

Kritik an Regierung und Ersatz für Karnevalsumzüge

Unter dem Motto „Für Frieden und Freiheit. Schluss mit Maskenball & Co.“ geht es ums Versagen der Regierung, der Politik und um den Zustand Deutschlands allgemein, teilt Breidel mit. Auch der Raub von Grundrechten sowie rechtswidrige Maßnahmen bis hin zu Repressionen spielen eine Rolle. Der Autokorso soll „gleichzeitig ein Ersatz für die abgesagten Umzüge sein. Teilnehmer und Fahrzeuge werden deshalb teilweise im Faschingslook erscheinen“.

Den Bezug zum Wochenende der eigentlichen Karnevalsumzüge in Groitzsch und Pegau gibt nicht nur der Termin, er wird mit der Einbeziehung der Schlachrufe der Vereine bei der Ankündigung in den sozialen Medien hergestellt. Was die Clubs kritisiert haben. Dazu sagt Breidel: „Die ansässigen Karnevals-Vereine waren nicht imstande beziehungsweise nicht bereit, eine corona-konforme Veranstaltung auf die Beine zu stellen und so den Bürgern ein kleines Stück Normalität zurückzubringen.“

Autokorso mit Mindestabstand und Maske

Die Route des Autokorso führt durch beide Innenstädte, „ähnlich den traditionellen Faschingsumzügen“, so der AfD-Stadtrat. Das geht auch aus der Information des Landratsamtes hervor. Es „werden circa 50 Personen, circa 30 bis 40 Fahrzeuge“ erwartet, teilt Behördensprecherin Brigitte Laux mit. Für die Versammlung wurden „Hinweise“ (Auflagen, d. A.) ausgegeben. So sei die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung zwingend einzuhalten, inklusive Abstandsregelung und Maskenpflicht. Zudem dürfen „Kundgebungsmittel“ keine strafrechtlich relevanten sowie verfassungswidrigen Text-, Wort- und Liedbeiträge aufweisen.

Von Olaf Krenz