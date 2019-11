Borna

Durch einen unbekannten Täter wurden am Sonntagabend in Borna vier Pkw mit Farbe beschmiert. Die Pkw standen vor dem Kinderheim in der Sebastian-Bach-Straße auf einem Parkplatz und gehören den Mitarbeitern der Einrichtung. Wie die Polizei mitteilte, seien vor geraumer Zeit bereits zwei Pkw am gleichen Ort zerkratzt worden. Auch in diesem Fall sei eine Anzeige erfolgt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung seien erneut aufgenommen worden.

Von LVZ