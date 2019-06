Kitzscher

Eine 33-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr am Sonntagabend die Leipziger Straße entlang mit der Absicht, nach links auf die August-Bebel-Straße abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht den von links kommenden Mercedes des 36-jährigen Fahrers, der auf der August-Bebel-Straße fuhr.

An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Insassen wurden leicht verletzt, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden an beiden Autos beträgt etwa 13.000 Euro.

Von LVZ/gap