Ein Kommentar von Julia Tonne:

Ja, es ist ein Blickfang, das Autowrack an der A 72 in Höhe Rötha. Zumal es dort schon seit Januar steht. Geschlagene fünf Monate. Gut, es stört niemanden, schon gar nicht die täglich daran vorbeifahrenden Pendler. Das Wrack, das in den vergangenen Monaten zunehmend mehr zerstört worden ist, steht im Baustellenbereich. Und auch den bauausführenden Firmen ist es bislang nicht in die Quere gekommen.

Dennoch ist es eine „offen zur Schau gestellte Verantwortungslosigkeit“, wie es der Landtagsabgeordnete Georg Ludwig von Breitenbuch (CDU) richtig benennt. Denn seit den ersten Hinweisen darauf, dass der Renault ohne Kennzeichen – und demzufolge herrenlos – am Straßenrand stehe, ist nicht viel passiert. Um genauer zu sein: gar nichts. Vielmehr kommt ein beliebtes Kinderspiel zum Tragen: der schwarze Peter. Der wird munter von A nach B, von B nach C und dann von C nach D gegeben. Sprich: von der Polizei zur Kommune (in dem Fall Rötha), von Rötha zur Straßenmeisterei, von dort aus dann zum Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Und zu guter Letzt bleibt alles beim Alten. Keiner fühlt sich zuständig, keiner kümmert sich – und das Auto steht.

Nun könnte man sagen: Nun gut, spätestens mit dem Vorrücken der Baustelle muss das Wrack weg, entsprechende Schritte hat das Bauunternehmen Strabag jetzt auch eingeleitet. Doch an dem Beispiel zeigt sich gut, wie Verantwortung gerne delegiert wird, wie niemand zuständig sein will. Damit haben es sich die beteiligten Behörden einfach gemacht – und ein fatales Signal gesendet. Nämlich: „Ich habe damit nichts zu tun, lasst mich in Ruhe.“ Ergebnis dessen: Irgendwann wird sich irgendwer schon irgendwie kümmern. Mit anderen Worten: Warum selbst kümmern, wenn sich auf wundersame Weise eine Lösung findet?