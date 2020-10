Rötha/Espenhain

Der Kindergarten „ Apfelbäumchen“ im Röthaer Ortsteil Espenhain hat einen neuen Leiter. Darüber informierte jetzt die Diakonie Leipziger Land, die die Interims-Kindertagesstätte am Sportplatz betreibt. Die nutzt der evangelische Wohlfahrtsverband nur so lange, bis der Neubau in Rötha fertig ist. Axel Zimmermann wird dann das dort gerade heranwachsende „ Apfelbäumchen“ in der Straße der Jugend übernehmen.

Der 34-Jährige ist mit Leib und Seele im Kindergarten unterwegs, obwohl er als Sozialpädagoge auch viele andere Möglichkeiten hätte. „Es ist eine schöne Aufgabe, Kinder in diesen sehr wichtigen Jahren auf ihrem Weg zu begleiten und ihre Persönlichkeit zu stärken“, sagt Axel Zimmermann, der demnächst zum zweiten Mal Vater wird.

Katholik schätzt religionspädagogisches Konzept

Vor seinem Wechsel nach Espenhain hat er elf Jahre in einem evangelischen Kindergarten in Leipzig gearbeitet. An seiner neuen Stelle reize ihn die Möglichkeit, eine Kita von Anfang an mit aufzubauen. „Wichtig ist mir außerdem, dass die Diakonie ein christlicher Träger ist“, sagt Axel Zimmermann, der selbst katholisch ist. Der Glaube gehöre zu ihm dazu, im Kindergarten sei dieser ein Angebot.

„Mein Wunsch ist, dass die Familien den Glauben kennen- und vielleicht auch schätzen lernen“, so der Röthaer. Das religionspädagogische Konzept der Diakonie-Kita zeige sich für ihn in Tischgebeten, Andachten und Liedern, aber auch im alltäglichen, liebevollen Umgang miteinander: „Wir nehmen alle Kinder so an, wie sie sind.“

Axel Zimmermann schätzt an der Arbeit im Kindergarten deren Vielschichtigkeit. „Qualitätsmanagement, Teamleitung und Ausbildung – all das gehört mit dazu“, sagt er. Nicht zu vergessen sei die Vorschularbeit, die er als sein Steckenpferd bezeichnet. Die ist jetzt in Espenhain allerdings erst einmal zurückgestellt, denn das hiesige „ Apfelbäumchen“ ist bisher ausschließlich eine Krippe.

Schönstes Lob sind lachende Kinder

Mit den größeren Kindern wird Zimmermann erst in Rötha wieder zu tun haben, und er freut sich schon darauf. Aber die Arbeit mit den ganz Kleinen habe auch sehr schöne Seiten. „In diesem Alter entwickeln sich die Kinder rasant“, sagt er. Ihnen Sicherheit vermitteln und Kompetenzen mitgeben – das ist ihm ein wichtiges Anliegen. Das schönste Lob für ihn ist, wenn die Kinder gern und lachend im „ Apfelbäumchen“ ankommen und es von den Eltern positives Feedback gibt.

In Rötha läuft in der Straße der Jugend derweil der Innenausbau der neuen Kindertagesstätte mit dem Namen „ Apfelbäumchen“. Bauherr ist im Auftrag der Stadt die Diakonie selbst. Am 16. Oktober findet ab 15 Uhr ein Tag der offenen Baustelle statt.

Interim musste kurz nach Öffnung wieder schließen

Die Interims-Kinderkrippe in Espenhain hatte die Stadt aus einem ehemaligen Sanitär- und Umkleidetrakt des Sportplatzes bauen lassen, weil der Bedarf an Betreuungsplätzen bis zur Fertigstellung des Neubaus nicht mehr gedeckt werden konnte. Das „ Apfelbäumchen“ in Espenhain – die Diakonie wählte bewusst denselben Namen wie für den Neubau in Rötha – war Anfang März eröffnet worden und musste wenig später wegen des Corona-Lockdowns erst einmal wieder schließen.

Erste Leiterin war Silvia Pudwell. Sie hat in Pegau einen von der Diakonie betriebenen neuen Hort übernommen und soll später die dortige neue Kindertagesstätte leiten.

Von André Neumann