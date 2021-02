B 176: Matsch und Schlamm erschweren Umzug von Schaufelradbagger 

Neukieritzsch/Groitzsch

Ja, ein Sprint sieht anders aus. Aber der Schaufelradbagger SRs 320 erhebt ja auch nicht den Anspruch, ein Sprinter zu sein. Für ihn geht es eher gemächlich durch die Lande. So geschehen am Sonnabend, als der mit 345 Tonnen doch rechte kompakte Bagger die Bundesstraße 176 zwischen Groitzsch und Neukieritzsch querte. Und schon einige Zeit für die etwa 200 Meter lange Strecke inklusive Fahrbahn und Randstreifen benötigte. Schließlich schafft der SRs 320 gerade einmal drei bis sechs Kilometer pro Minute. Das entspricht – um es für PS-Junkies zu übersetzen – einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,27 Kilometer pro Stunde.

Das Schauspiel, das das Bergbauunternehmen Mibrag am Wochenende veranstaltete, lockte Hunderte Schaulustige an die Bundesstraße. Und kaum jemand kam ohne Handy oder Kamera. Manche hatten gar Campingstühle mitgebracht, um das Spektakel sitzend zu verfolgen. Dazu eine Thermoskanne Kaffee und ein Brötchen. Eine pfiffige Idee, mochte sich der eine oder andere gedacht haben, schließlich dauerte das Umsetzen des Ungetüms doch deutlich länger, als ursprünglich geplant. Was schlicht den Bodenverhältnissen nach dem Wetter der vergangenen zwei Wochen geschuldet war.

Es hilft alles nichts: Erst ein Radlader samt Palettengabel befreit die Transportbänder aus dem schlammigen Boden. Quelle: Julia Tonne

Frost und Tauwetter sorgen für schlammigen Untergrund

Zunächst hatte der starke Frost den rund 4000 Tonnen schweren Erdhaufen in einen Rodelhügel und Eisblock verwandelt. Anschließend hatten die frühlingshaften Temperaturen für ordentlich Feuchtigkeit im Inneren gesorgt. Das Ergebnis: zwei Stunden Dauerkampf der Großgeräte gegen den aufgeweichten Boden. „Das ist unser vierter Großtransport, aber mit solch widrigen Umständen hatten wir noch nicht zu tun“, sagte Maik Simon, Sprecher der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft.

Doch ohne die 4000 Tonnen Erde ging es eben nicht. Diese mussten auf einer Höhe von rund 80 Zentimeter über die gesamte Breite der B176 aufgeschüttet werden, um dem Schaufelradbagger den Weg zu ebnen und die Fahrbahn nicht zu zerstören. Bevor allerdings daran gedacht werden konnte, die Erdmassen zu bewegen, stand ein ganz anderes Problem im Mittelpunkt: Zunächst einmal mussten die Transportbänder, auf denen sonst die Kohle transportiert wird, über den Asphalt der Fahrbahn gelegt werden. Klang an sich nicht kompliziert, zumal zwei Radlader, Planierraupen und ein Bagger vor Ort waren, um alle Vorbereitungen für die Querung zu treffen.

4000 Tonnen Erde sind zunächst auf der Fahrbahn der B 176 verteilt worden, um die Straße beim Transport des SRs 320 zu schonen. Quelle: Julia Tonne

Transportbänder und Radlader versinken im Matsch

Doch an der Stelle kam es zu deutlichen Verzögerungen. Die Transportbänder versanken im Matsch – und die Radlader, die die Bänder über die Fahrbahn ziehen sollten, gleich mit. Guter Rat war daher teuer. Die Lösung: Ein Radlader, ausgerüstet mit einer Palettengabel, hob die Bänder erst einmal an. Dann gelang es wiederum einem Bagger von der Fahrbahn aus, die Bänder an Ort und Stelle zu ziehen. „Flexibilität ist in diesen Situationen unerlässlich“, betonte Stefan Keil, der als Transportleiter den gesamten Umzug überwachte.

Erst zwei Stunden später, als geplant, konnte sich dann der Schaufelradbagger, flankiert von einem Stromaggregat und einem Trafo, die den – im Vergleich zu früheren Transporten kleinen – Riesen unterwegs mit Strom versorgten, auf den Weg machen. Allerdings hatte er bis dahin schon die längste Strecke auf dem Weg vom Tagebau Schleenhain ins Abbaufeld Peres hinter sich. „Insgesamt 7,5 Kilometer liegen zwischen altem und neuem Standort“, erzählte Simon. Bis zur B 176 habe der SRs 320 bereits 5,2 Kilometer absolviert. Und vom aufgeweichten Boden einmal abgesehen, sei die Strecke auch keine Herausforderung. Immerhin sei die Mibrag dieses Mal um das Abhängen von Leitungsseilen an Strommasten herumgekommen. Im Herbst 2019 war das nötig geworden, als der Schaufelradbagger 1566 und der Bandwagen 811 den gleichen Weg zurückgelegt hatten, um nach Peres zu gelangen.

Ein Spektakel für Groß und Klein: David Pittasch und sein Sohn Carl lassen sich das Schauspiel nicht entgehen. Quelle: Julia Tonne

Nächster Großtransport erst in fünf Jahren

Trotz der Verzögerung harrten unzählige Zuschauer in der Kälte aus. Denn der nächste Transport dieser Größenordnung – beziehungsweise weit darüber hinaus – lässt auf sich warten. „Erst 2026, also in fünf Jahren, machen sich weitere Großgeräte auf den Weg nach Peres“, sagte Mibrag-Sprecher Simon. Doch dann könne es noch deutlich spektakulärer werden als am Wochenende. Es sollen nämlich zwei Schaufelradbagger, ein Bandwagen und eine Eimerkette umgesetzt werden. Spätestens Ende 2026/Anfang 2027 fahre der Absetzer 1119 nach Peres, während der Absetzer 1124 in Schleenhain bleibe und zum Schluss verschrottet werde.

Von Julia Tonne