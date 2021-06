B 176: Was hält Pegau von den Trassenvorschlägen?

Einerseits ist die Stadt Pegau froh, dass ins Thema Lückenschluss an der Landesgrenze endlich Bewegung kommt. Andererseits hadert die Stadt mit der Vorzugstrasse, die das Naturrefugium Werbener See bedroht und wertvolle Ackerböden verschlingt. Was Bürgermeister Frank Rösel stattdessen vorschlägt.

Die Tagebaurestseen Domsener See, Schwerzauer See und Tornauer See entstehen in den nächsten Jahrzehnten im Gebiet des derzeitigen Tagebaus Profen. Pegaus Bürgermeister Frank Rösel plädiert für eine Trassenführung zwischen dem zukünftigen Domsener und Schwerzauer See. Quelle: LVZ/Wenzel & Drehmann