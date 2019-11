B-2-Anwohner in Audigast fordern Umgehungsstraße

Groitzsch/Audigast

Jeden Wochentag gegen vier Uhr ist für Günter Hillert die Nacht zu Ende. „Da wirste munter, da brauchste keinen Wecker.“ Spätestens von da ab scheppern die Lkws an seinem Haus vorbei. Der Verkehrslärm ist aber nur ein Problem, das die Audigaster bewegt, die an der Bundesstraße 2 im Groitzscher Ortsteil wohnen. Sie fordern, dass endlich die Umgehungsstraße gebaut wird. Wobei sie des Redens langsam überdrüssig sind.

Audigaster von B 2 mehr als genervt

„Das hohe Verkehrsaufkommen, das meist zu hohe Tempo der Fahrzeuge, was vor allem die Kinder im Dorf gefährdet, und der Gestank mit dem Abgasruß kommen zum Lärm hinzu“, sagt Roland Apelt. Er hat knapp 20 Anwohner um sich geschart für den Ortstermin mit der LVZ. „Außerdem ist von dem nach der Flut 2013 angekündigten Hochwasserschutz nichts zu spüren.“ Auf den Plakaten für die Kommunalwahl im Frühjahr habe „Dörfer fördern“ gestanden. „Doch jetzt dreht sich wieder nichts“, so Apelt.

Anwohner fordern Umgehung auch wegen Hochwasser

„Die geplante Umgehungsstraße ist bei uns ein heißes Thema“, bestätigt Margit Kalb. „Zum einen wegen der gefährlichen Fahrbahn im Dorf, aber auch wegen der kurvenreichen Strecke in Richtung Pegau.“ Dort hat es allein in diesem Jahr mehrere Unfälle gegeben, sagt sie. Und noch viel mehr beschäftige die Leute im unteren Dorfbereich, dass derAbschnitt nach den verschiedenen Hochwasserschäden bei jedem Mal angehoben wurde. „Inzwischen liegt er 90 Zentimeter höher als früher. Wenn wieder Hochwasser kommt, fließt das alles auf unsere Grundstücke.“

Umgehung hilft auch bei Staatsstraße 61

Die Problematik lässt die Emotionen der Anwohner steigen. Manfred Herling meint, dass sein Haus Risse wegen der Verkehrsbelastung hat. „Wir können doch nicht nur diskutieren wie seit Jahren. Das sehen wir doch am Wahlergebnis. Der springende Punkt bei uns ist die Umgehung, die für die B 2 und die Staatsstraße 61 kommen muss.“ Letztere zweigt in Richtung Schnaudertrebnitz/ Groitzsch ab.

Dichter Verkehr auf engen Abschnitten der Bundesstraße 2 in Audigast: Die Einwohner fordern, dass die angekündigte Umgehungsstraße endlich kommt. Quelle: Mathias Bierende

„Dort haben wir eine Bushaltestelle, an der viele Kinder ein- und aussteigen“, meint Helmut Heinold. „Da müsste Tempo 30 sein, weil die Autos jetzt vorbei rasen.“ Erst kürzlich habe bei einem schweren Unfall ein Auto vier Pkws geschrammt und die Friedhofsmauer gerammt. Eine Messung der Stadt im Sommer hatte hier im Schnitt 1868 Fahrzeuge pro Tag in eine Richtung ergeben.

Fahrzeugmassen wälzen sich durchs Dorf

Auf der B 2 selbst werden wohl drei-, viermal so viele Fahrzeuge unterwegs sein, schätzt Olaf Siegel. Vor allem oben im Dorf und dann in Kobschütz, weil über die S 61 ja noch Verkehr aus Thüringen hinzukomme. Die wohl letzte offizielle Verkehrszählung des Bundes 2015 hatte sogar rund 10.000 pro Tag registriert. Dass seit 1997 an der gesamten Strecke im Dorf Tempo 30 gelte, werde von vielen nicht eingehalten. „Die Bußgelder sind ja auch zu gering. Ich staune, dass noch nicht viel passiert ist.“ Wolfgang Hillmann wünscht sich zwei stationäre Blitzer.

Viele Anwohner der B2 in Audigast sind seit den frühen Morgenstunden wach – wegen des starken Verkehrs. Quelle: Mathias Bierende

Nicht nur, wenn sich an der Fußgängerampel lange Autoschlangen bilden, wird es schwer, aus dem Grundstück zu fahren, sagt Manfred Aust. „Von der Umgehungsstraße wird schon seit Jahrzehnten geredet. Beim heutigen Stand der Technik sollte sowas doch kein Problem sein.“ Die Ampel abzuschaffen, wie mancher vorschlägt, findet Siegel allerdings falsch: „Dann gibt es Tote.“

Vorschlag: Fußgängerampel als Druckmittel

Apelt könnte sich stattdessen vorstellen, das Lichtsignal für die Zwecke der Anwohner einzusetzen. „Wir müssen uns bemerkbar machen, wenn nichts passiert. Vielleicht drücken ganz viele nacheinander die Ampel und gehen über die Straße, sodass der Verkehr nicht mehr richtig fließt. Wenn die Autoschlangen bis in die nächsten Orte reichen, erregt das Aufmerksamkeit.“

