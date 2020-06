Zwenkau/Rüssen-Kleinstorkwitz

Abrupt auf einem Acker endete die Autofahrt eines 38-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch südlich von Rüssen-Kleinstorkwitz. Der Mann, der mit einem Renault auf der Bundesstraße in Richtung Pegau unterwegs war, verlor gegen 2 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen. Der schleuderte von der Straße und kam auf dem Feld zum Stehen.

Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Als die Polizei am Unfallort eintraf, befand sich der Fahrer noch in Nähe des PKW. Er stand, das ergaben Tests, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Es liegt nahe, dass deren Konsum maßgeblich zum Unfall beitrug. Zudem hatte er im Fahrzeug und am Mann verschiedene Werkzeuge wie Äxte. Aufgrund seiner angegriffenen psychischen Konstitution wurde der Mann in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

