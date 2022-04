B 95 bei Böhlen: Skoda prallt gegen Stahlspundwand

Böhlen/Großdeuben

Für Verkehrsbehinderungen sorgte ein Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend auf der Bundesstraße 95 in Richtung Leipzig. Am Abzweig Großdeuben war ein PKW von der Straße abgekommen.

Der Unfall ereignete sich 17.25 Uhr direkt an der Ampelkreuzung mit der B 2. Der Skoda geriet nach Angaben der Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit des Fahrers (54) aus der Spur und prallte gegen eine Stahlspundwand der Autobahn-Baustelle. Der Mann blieb unverletzt. Der Wagen wurde beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Von es