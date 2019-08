Böhlen

Der Beruf des Chemikanten wird seit Beginn des Schuljahres am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) Leipziger Land in Böhlen ausgebildet. „Das ist ein großer Erfolg für das Unternehmen, aber auch unseren Landkreis“, erklärte Landrat Henry Graichen ( CDU). Immerhin, so der Kreischef, sei es nicht ganz einfach, einen neuen Ausbildungsberuf zu etablieren. Neben den fachlichen und materiellen Voraussetzungen müsse vor allem der Freistaat grünes Licht geben. „Erst seit kurzem liegt uns die entsprechende Genehmigung aus dem Sächsischen Kultusministerium vor.“

Bekanntlich zog sich das Land vor wenigen Jahren die Schulnetzplanung für die berufsbildenden Schulen auf den Tisch. Graichen hatte es im Zuge der Zentralisierung von Anfang an als wichtig erachtet, dass weiter auf regionale Bedürfnisse der Wirtschaft reagiert wird. „Als Dow mit der Idee auf uns zukam, am BSZ in Böhlen Chemikanten auszubilden, haben wir dieses Vorhaben von Anfang an unterstützt“, berichtet der Landrat. Die Etablierung der Ausbildungsrichtung hält er für einen wichtigen Meilenstein, um den Industriestandort zu stärken und zukunftsfähig zu machen. Zugleich, unterstreicht Graichen, könne sich der Landkreis damit weiter als Berufsschulstandort profilieren und jungen Menschen einen zusätzlichen Berufsweg eröffnen.

Pendelei nach Sachsen-Anhalt fällt weg

Bislang mussten die Dow-Lehrlinge immer ins benachbarte Bundesland pendeln. Während sie vor Ort im Böhlener Werk ihre praktische Ausbildung absolvierten, hieß es für die Theorie: Ab auf die Schulbank nach Sachsen-Anhalt. Mit durchaus negativen Konsequenzen für die Nachfrage im Landkreis Leipzig. „Die Zahl der regionalen Bewerber, die sich für eine Ausbildung bei uns interessierten, war rückläufig“, berichtet Ines Mayer, Ausbildungsleiterin bei der Dow Olefinverbund GmbH in Böhlen. Auch eine Umfrage unter jungen Leuten ergab, dass der Fahrweg zur Berufsschule Interessenten abschreckte. Obwohl Dow in der Vergangenheit schon einen Shuttle eingerichtet hatte, der die Azubis jeden Morgen zur Berufsschule nach Leuna chauffierte.

Berufsschule in Böhlen vor der Haustür

Nunmehr fällt dieser Weg weg. Sehr zur Erleichterung der Olefinverbund GmbH, die als einer der größten Kunststoffproduzenten in den neuen Bundesländern gilt. „Mit dem BSZ in Böhlen haben wir jetzt eine Berufsschule vor der Haustür“, freut sich Ines Mayer. Dass die Ausbildung mit 21 Lehrlingen pünktlich zum Schuljahr 2019/2020 starten konnte, sei dem Engagement aller Beteiligten zu verdanken. „Der Landrat, das BSZ, die Industrie- und Handelskammer, ebenso der Branchenverband Nordost-Chemie haben unseren Plan unterstützt.“ Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) habe sich beim diesjährigen Wirtschaftstag in Neukieritzsch nach dem Stand der Vorbereitungen erkundigt und seine Hilfe zugesagt. Letztlich gelang es, 21 junge Leute für die Chemikanten-Lehre in Böhlen zu gewinnen. Auch die LEAG sei als Kooperationspartner für den betrieblichen Teil der Ausbildung mit im Boot.

Chemiewerk verdoppelt seine Ausbildungsplätze

Dow hat seine Ausbildungszahlen durch das neue Standbein fast verdoppelt. „Insgesamt erhöht sich die Zahl unserer Azubis in Mitteldeutschland damit von bisher durchschnittlich 25 auf nunmehr 46 jährlich.“ Der Markt an ausgebildeten Chemikanten sei leer gefegt, berichtet die Dow-Ausbildungschefin. Deshalb sei es unumgänglich, eigene Fachkräfte auszubilden. „Diese haben nach erfolgreicher Lehre gute Chancen auf einen Job im Unternehmen.“

