BWS baut Mehrfamilienhaus in Borna für 4,6 Millionen Euro

32 Wohnungen, 4,6 Millionen Euro Investition: Das sind die Eckdaten des neuen Bauvorhabens der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) in der Stauffenbergstraße. Das städtische Immobilienunternehmen baut auf dem etwa 2800 Quadratmeter großen Grundstück neben der katholischen Kirche und gegenüber des Landratsamtes derzeit ein Mehrfamilienhaus. Laut Geschäftsführer Jan Czinkewitz ist das Vorhaben eines der größten für die BWS.

Dabei war ursprünglich angedacht, auf dem Areal – auf dem einst ein Kino gestanden hatte – ähnlich wie in der Semmelweisstraße Stadtvillen zu errichten. „Wir haben aber während der Sanierung der Oststraße 1-3 gesehen, wie groß die Nachfrage nach barrierearmen Zwei- und Dreiraumwohnungen ist“, sagte Czinkewitz am Montag bei der Grundsteinlegung. Weshalb sich die BWS gegen die Stadtvillen und für ein Mehrfamilienhaus entschieden habe.

Vermarktung ab Anfang des nächsten Jahres

Auf drei Vollgeschossen und einer Dachetage entstehen bis Ende des nächsten Jahres insgesamt 32 Wohnungen, zu erreichen über einen Aufzug und alle ausgestattet mit einem Balkon. Bereits Anfang 2022 soll mit der Vermarktung begonnen werden.

Wie bei allen bisherigen Neubauvorhaben der BWS rechnet der Geschäftsführer hier mit einer das Angebot übersteigenden Nachfrage. „Schon jetzt haben sich erste Interessenten gemeldet“, erklärte Czinkewitz. Gerade das barrierearme Wohnen sei nicht nur für Senioren interessant, sondern auch für Familien und Paare.

Zu sehen ist auf dem Grundstück bereits die Bodenplatte. Ab Mittwoch sollen die Kellerwände hochgezogen werden. „Wir binden schon frühzeitig alle Gewerke an das Vorhaben“, machte er deutlich. Damit solle verhindert werden, dass die Materialengpässe, wie sie derzeit überall in der Baubranche zu spüren seien, für langen Zeitverzug und höhere Kosten sorgen würden.

Mehrere Planänderungen für den Denkmalschutz

Ohnehin sei die BWS in der Stauffenbergstraße schon leicht im Bauverzug. Was mehrfach geänderten Bauplänen geschuldet sei. Diese Änderungen wiederum, so Czinkewitz, hängen mit dem Amt für Denkmalpflege zusammen. Weil nämlich die Gebäude, in denen das Landratsamt sein Domizil hat, unter Denkmalschutz stehen, müsse sich auch ein naher Neubau in das bestehende Gebäude-Ensemble einfügen. Und so blieb der BWS und dem Ingenieurbüro Staudacher nichts anderes übrig, als mehrmals das Mehrfamilienhaus umzuplanen.

BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz bei der Grundsteinlegung. Quelle: Julia Tonne

Schneller hingegen ging es nach Aussage des Geschäftsführers bei der Baugenehmigung. „Da hat uns die Stadt sehr unterstützt“, betonte er. Nun hoffe er, dass mit den Baufirmen die angedachte Zeitschiene eingehalten werden kann. Wenig Sorgen diesbezüglich macht sich Czinkewitz, wenn es um den Rohbau geht. „Wir arbeiten – wie bei anderen Projekten auch – wieder mit bekannten Firmen zusammen. Schlicht, weil bislang immer vereinbarte Zeit und Kosten eingehalten worden sind.“

Grundstein-Röhre beinhaltet auch Corona-Test

Mit 4,6 Millionen Euro Investitionsvolumen stemmt die BWS das seit mehreren Jahren größte Vorhaben in Borna. „Aber die Nachfrage nach Wohnungen ist nun einmal da. Und wird wohl in absehbarer Zeit so hoch bleiben“, ist sich der Firmenchef sicher.

Ende 2022 soll das Mehrfamilienhaus, hier auf dem Bauschild zu sehen, fertig sein. Quelle: Julia Tonne

Jan Czinkewitz zeigte während der Grundsteinlegung übrigens handwerkliches Talent – und betonierte eine Röhre souverän ein. Diese enthält nicht nur eine tagesaktuelle LVZ, sondern auch eine Beschreibung des Bauprojektes und ein Exemplar der Mieterzeitung. Außerdem einen negativen Corona-Test und eine Maske: „Beides ist der jetzigen Zeit geschuldet.“

Von Julia Tonne