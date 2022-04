Bad Lausick/Beucha

Das (neue) Herrenhaus in Beucha öffnet sich mit Kultur: Der Leipziger Kunsthändler und Galerist Martin Koenitz, der das denkmalgeschützte Gebäude im vergangenen Jahr erwarb, lädt am 2. April ein zu einem musikalischen Abend der Liedertour. Vorab gibt es eine Führung durch das Schloss und durch den zur Eula hin abfallenden 200 Jahre alten Landschaftspark, bei der er über die Geschichte des Ensembles und über seine Pläne informieren will.

Von der Werra an die Eula

„Hier in Beucha habe ich für meine Familie und den antiquarischen grafischen Fundus einen guten Ort gefunden“, sagt Martin Koenitz. Seit Monaten renoviert der Galerist das sanierungsbedürftige Kleinod in dem Bad Lausicker Ortsteil. Erfahrungen mit einer solchen Substanz hat er, der bereits Schloss Herrenbreitungen im thüringischen Werratal sanierte, für den Wechsel nach Beucha aber veräußerte.

Auftakt für die Liedertour

Mit Chansons, Geschichten und Poesie markieren am 2. April Ralph Schüller und seine Band den Auftakt für eine Veranstaltungsreihe. Schüllers siebtes Album „Danke. Schade.“ wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Wiglaf Droste, der 2019 gestorbene Feuilletonist, bescheinigte dem Liedermacher einen „fein dosierten Optimismus“.

Das Ensemble zählt zu den stilistisch vielseitigsten Bands und spielt in unterschiedlichen Besetzungen von Straßenmusik bis zur Konzertgala. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr, die Führung startet 18.30 Uhr. Ab 11. April präsentiert die Liedertour dann einmal im Monat Montagskonzerte im Schloss Beucha.

Die Liedertour-Termine: 11. April, Timm Völker feat. Patrice Lipeb; 16. Mai, KO Kokott – Zeitreise; 20. Juni, Markus König & Hintermänner; 18. Juli, Tempi Passati; 22. August, Melvin Touché & the Tom-Toms; 19. September, Fährmann; 17. Oktober, Günter Gall; 14. November, Lennart Schilgen; 12. Dezember, Joe Kučera.

Von Ekkehard Schulreich