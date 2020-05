Weißer VW bringt Müll in Steinbacher Wald

Bad Lausick/Steinbach

Die kräftigen Güsse von Anfang Mai sieht man dem Brandholz südlich von Steinbach an: Buchen, Eichen, Linden stehen in sattem Grün, der Boden, von Sternmieren-Blüten weiß, konnte auftanken. „Im Februar gab es ordentlich Niederschlag, doch im April waren es nur zwei Millimeter der üblichen 60“, sagt Hans Modrak, der mit seiner Familie um Steinbach und in der weiteren Region Forsten bewirtschaftet. Doch noch immer fehlten mindestens 200 Liter auf dem Quadratmeter, um das enorme Defizit der vergangenen Jahre annähernd auszugleichen. Und dabei ist Trockenheit nicht das einzige Problem.

Wald zu sichern, ist Generationen-Aufgabe

Die Situation, in der sich der Wald befinde, „ist eigentlich eine viel größere Krise als Corona“, sagt Modrak. Dürre, Sturmschäden, Schädlingsbefall habe nicht nur in Deutschland die Holzmärkte zusammen brechen lassen. „Wir sind seit zweieinhalb Jahren am Kämpfen. Da wird man allmählich müde.“ Dabei befänden sich die Wälder, die der Familienbetrieb habe, vielerorts in relativ guter Verfassung: Mischwald, verschiedene Arten, verschiedene Altersklassen. Seit er den Steinbacher Wald - auch Brandholz genannt, da es der Steinbacher Herrschaft die Kamine füllte - 1997 übernahm, versuchte er, diese Struktur neu herein zu bringen. Eine Generationen-Aufgabe, das sei ihm bewusst, sagt er: „Aber eine Aufgabe nicht nur für uns Waldbauern. Den Wald zu sichern, das geht wirklich alle an.“

Müll-Frevler torpedieren die Arbeit der Waldbewirtschafter wie hier im Steinbacher Wald. Quelle: Ekkehard Schulreich

Umso bitterer sei es, wenn Zeitgenossen gegensätzlich handelten. Wie die Besatzung eines weißen VW Bulli, die an einem Vormittag Ende April über einen nach Lauterbach zu gelegenen Feldweg bis in den Wald hinein fuhren, um in Seelenruhe Bauschutt, Türen und Hausmüll abzuladen. Hans Modrak, der in unmittelbarer Nähe beim Auszeichnen war, sah den Kleinbus noch wegfahren, alarmierte die Polizei. Die kam prompt, nahm Ermittlungen auf, bisher ohne greifbares Ergebnis.

Müll bis in den Wald hinein gefahren

„Als hätten wir nicht schon Sorgen genug“, sagt Modrak. Jetzt müsse er sich auch noch um die Entsorgung kümmern. „In dem Maß hatten wir das noch nicht“, sagt er. Dass eine Kette die Zufahrt sperrte, hinderte die Frevler nicht; sie nahmen die Kette sogar mit. Dass an der Kreisstraße zwischen Steinbach und Lauterbach, die unmittelbar am Breiten Holz entlang führt, mancher flugs seinen Kofferraum öffne und Unrat entsorge, sei leider nicht allzu selten. Doch dieses hier habe eine neue Qualität.

Modraks Forstbetrieb trifft die illegale Müllentsorgung wie den Staatsbetrieb Sachsenforst, Landwirte und viele Kommunen. Während der Corona-bedingten Schließung der Wertstoffhöfe in den vergangenen Wochen erlebte der Mülltourismus einen spürbaren Aufschwung. Die Entsorgung veranlassen muss das Landratsamt, die Zeche begleichen jeder Steuerzahler, wenn - wie in den meisten Fällen - der Verursacher nicht zu ermitteln ist.

Von Ekkehard Schulreich