Bad Lausicker sind nicht nur Brückenbauer

Bad Lausick

Der Harth-Kanal soll Zwenkauer und Cospudener See miteinander verbinden. Der Bau soll 2021 deutlich voran kommen. Anteil daran hat das Betonwerk Bad Lausick. Es liefert selbst verdichtenden Spezialbeton für Bohrpfähle und erarbeitet ein Konzept für den Schwerbeton der Schleusen-Sohle. Das mittelständische Unternehmen, das vor 30 Jahren an den Start ging, konnte sich im Corona-Jahr nicht über mangelnde Aufträge beklagen. Zu denen gehörten mehr als 40 Meter lange Brückenteile für den Verkehrswege-Bau und Doppelwände, die in Wohn- und Geschäftshäusern verbaut werden.

Entscheidend für das Betonwerk Bad Lausick ist die Sicherung des Rohstoffs. Er wird in der Kiesgrube Otterwisch gewonnen. Quelle: Jens Paul Taubert

Rohstoff-Basis ist wichtig, um zu bestehen

Ein leistungsstarken Eimerkettenbagger anzuschaffen, der von Land aus den Kies aus dem Boden holt und der rund eine Million Euro kostete, war die erste große Investition von Frank Czichos und Robin Schulze, als sie 2017 von Firmen-Gründer Joachim Czichos die Geschäftsführung übernahmen. Eine Entscheidung mit Weitblick, denn, sagt Schulze, kaufmännischer Geschäftsführer des Betriebes: „Der eigene Rohstoff hat uns immer eine gewisse Unabhängigkeit gesichert. Deshalb konnten wir uns auch gegenüber der Konkurrenz am Markt behaupten.“

Keine Frage sei es deshalb, dass die Sicherung weiterer Lagerstätten im Jahrzehnt vier eine wichtige Aufgabe sei. Der Beton werde gebraucht im Stammwerk in Bad Lausick, wo unter anderem Pflaster, Zisternen und Kleinkläranlagen hergestellt werden, in der Sonder-Fertigung in Thierbach und auf zahlreichen Baustellen, die das Unternehmen mit Transportbeton beliefert.

Trotz Corona wird viel gebaut

„Spurlos ging das Pandemie-Jahr an uns nicht vorüber. Doch wir haben viel zu tun, und bisher sind wir und unsere 160 Mitarbeiter gut durch die Corona-Krise gekommen“, meint Frank Czichos, technischer Geschäftsführer: „Wir können Mindestabstände und Durchlüftung überall gewährleisten.“ Dass mancher in Quarantäne musste und andere wegen der zeitweiligen Schließung von Kindertagesstätten und Schulen ausfielen, habe die Abläufe erschwert.

Die Planungen für die Jubiläums-Feier zum 30-Jährigen habe man frühzeitig abgebrochen, stattdessen der Mannschaft mit einer finanziellen Anerkennung danke gesagt. Und die Aussichten für 2021 stimmten zuversichtlich: „Die Bauwirtschaft in und um Leipzig läuft. Wir haben gut zu tun.“ Darüber hinaus ist das Unternehmen sachsen- und deutschlandweit in Projekte eingebunden.

Im Werk Thierbach werden 33 Meter lange Brückenelemente transportfertig gemacht. Quelle: Jens Paul Taubert

1990: Partner-Suche in Franken

Als der VEB Betonwerke Bad Lausick ins Jahr 1990 ging, war diese Entwicklung nicht absehbar. Die verkrusteten Verhältnisse kamen in Bewegung, doch wohin die Reise gehen würde und wer nicht auf der Strecke bleiben würde, war offen. „Unsere Produktionsanlagen und die Herstellungstechnologie sind total veraltet“, konstatierte der damalige Leiter Joachim Czichos unumwunden in einem Brief an die Angermüller Bau GmbH, Untersiemau - und schlug den Franken selbstbewusst eine Unternehmensbeteiligung vor.

Die kam zwar nicht zwischen Angermüller und dem Betrieb unter Treuhand-Verwaltung zustande. Die im Sommer 1990 neu gegründete Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG hatte in den Franken gute Partner. In Wüstungsstein entstand ein neues Betriebsareal. Thierbach mit Mischwerk und Produktionsstätte kam 1996 hinzu, kurz zuvor die Kiesgrube bei Otterwisch. Während sich Czichos senior, heute 77, vor vier Jahren aus dem Geschäft zurückzog und den Generationswechsel hin zu Sohn (44) und Enkel (29) vollzog, sind einige der Mitarbeiter seit drei Jahrzehnten und länger dabei.

Joachim Czichos sicherte mit der Neugründung des Betonwerks in Bad Lausick den Betrieb und viele Arbeitsplätze. Quelle: Jens Paul Taubert

„ Lego “-Türme sind Hingucker auf der A-72-Baustelle

Der Umbau des Karstadt-Kaufhauses in der Leipziger City 2005/06, für das die Bad Lausicker Decken, Wände und Treppen lieferten, war ein Vorzeige-Projekt. Während das Warenhaus aber inzwischen geschlossen und Geschichte ist, liefert das Unternehmen 30 000 Quadratmeter Doppelwände in die sächsische Landeshauptstadt, wo nahe der Frauenkirche ein Wohn- und Geschäftsquartier entsteht.

Per Spezial-Tieflader gingen von Thierbach aus Träger für Straßen- und Bahnbrücken auf die Reise. Hier wurde die Produktionskapazität in diesem Jahr erweitert. Die Zahl der Kräne wurde auf vier aufgestockt, es entstand eine größere Lagerfläche. Jetzt hofft man in Thierbach auf den Auftrag für Brücken-Segmente des neuen Autobahn-Kreuzes Nürnberg. Derweil werden die „Lego-Türme“ im Zuge der künftigen Autobahn 72 zwischen Rötha und der A 38 erneut umgeschichtet. Die markanten Blöcke, von denen jeder einzelne 2,3 Tonnen misst, dienen der Bodenverdichtung für die insgesamt sechs auf teilweise geschüttetem Kippenboden oder Sumpfland zu errichtenden Brücken.

Die burgähnlichen Stein-Türme zum Zuge der künftigen Autobahn sollen den Boden verdichten. Quelle: Jens Paul Taubert

Pflaster war bei privaten Bauherren gefragt

„Ein erfreuliches Jahr war 2020 für unsere Pflaster-Produktion", sagt Robin Schulze. Vielleicht, weil Corona-bedingt mancher entschied, in das eigene Grundstück zu investieren, einen Pool zu bauen, Terrasse oder Einfahrt neu zu gestalten. Deshalb wurden in Bad Lausick eine neue Beschichtungs-, Paketier-und Farbdosierungsanlage in Betrieb genommen.

Investiert wurde zudem erneut in die Strom-Produktion. Dank Fotovotaik-Anlage drei wird mehr erzeugt als in den Werken selbst benötigt. Auf innovative Lösungen setzen die beiden Geschäftsführer auch mit Blick auf ihre Fahrzeug-Flotte: Sobald es wirtschaftlich darstellbar ist, wollen sie auf Fahrzeuge umstellen, die mit selbst erzeugtem Wasserstoff betrieben werden können. Und auch das gehört zum Konzept der Nachhaltigkeit: die Haltung von Rot-, Dam- und Muffelwild sowie Bisons auf dem weitläufigen Kiesgruben-Areal. „Die Tiere verhindern auf künftigen Abbauflächen die Entstehung von Wald“, sagt Schulze. Das Fleisch wird in einer eigenen Fleischerei vor Ort verarbeitet und geht in den Direktverkauf: „Der Kundenkreis reicht längst bis über Leipzig hinaus.“

Von Ekkehard Schulreich