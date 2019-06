Pegau

Ein Gewimmel wie am Ostseestrand herrschte am Sonntag beim Badfest im Pegauer Stadtbad. Sommer, Sonne, Gaudispiele und Volleyball zogen mehrere Hundert Gäste in die grüne Oase vor den Toren der Stadt. Das Wetter an diesem Tag bekommt fünf Sonnen als Bewertung.

Pegauer Badfest mit breitem Angebot

Von Fisch-Brause über Modenschau und Kinderschminken bis zum Trödelmarkt standen zig Angebote für die Besucher bereit. Anne Simanek aus der Trödelscheune hatte eine Auswahl an alten Wohn-Accessoires dabei. „Die Dinge stammen hauptsächlich aus Ankäufen und Haushaltauflösungen“, so die Groitzscherin, der das Badfest sehr gut gefiel. Sie mache Werbung für den neuen Standort der Trödelscheune in der ehemaligen Seilerei Selle. „Neben der obligatorischen Hüpfburg und einer Tombola war Stand-up-Paddeln auf drei Brettern der Höhepunkt auf dem Wasser“, zählte Badbetreiber Jörg Wiltschko die Attraktionen auf. Darüber hinaus marschierte das Schalmeienorchester Taucha einige Runden über das Gelände und unterhielt die Gäste musikalisch. Und Clown Lulu gab fast den ganzen Tag seinen Senf dazu.

Treffen für Oldtimerfans und Modellbauer

Wie jedes Jahr nutzten die Pegauer Oldtimer- und Modellbaufreunde das Badgelände für ihr Treffen. Schon Freitagabend reisten die ersten Gäste an, stellten ihre Trabantzelte, Qek-Junior-Wohnwagen und andere historische Fahrzeuge auf. Die Parade war etwas fürs Auge.

Am Sonntag war dann bei den Oldtimerfreunden ein ständiges Kommen und Gehen. Der „rasende Rohland“ etwa kam mit einer Jawa 555 Pionier aus Schloßig bei Schmölln angefahren. Er habe gut 48 Kilometer unter dem Hintern und sei nicht das erste Mal in Pegau, dafür auf der Durchreise zu weiteren Treffs mit seinem 2,2-PS-Gefährt.

Der „rasende Rohland“ mit seiner Jawa. Quelle: Mathias Bierende

„Wie eine wechselnde Ausstellung stellten sich die Fahrzeughalter im Zwei- bis Dreistundentakt mit ihren zwei- und vierrädrigen Mobilen vor“, freute sich Horst Wiligalla vom Organisationsteam über den guten Zuspruch. Er moderierte die historische Parade. „Das gesamte Fest mit Oldtimern, Badespaß und Volleyball wurde wieder sehr gut angenommen. Auf 2020!“.

Badespaß in der Sonntagssonne

Monika Sattler besuchte Pegau nicht das erste Mal. „Aber heute bin ich nur wegen des Badfestes gekommen. Ich habe es nicht bereut und werde nächstes Jahr wieder dabei sein“, sagte die Leipzigerin. Ihr Enkel Leon war ebenso begeistert. Besonders Rutsche und Wasser hatte es dem Zwölfjährigen angetan – wegen dem Badespaß und dem leckeren Mutzbraten mit Sauerkraut bei den Volleyballern.

Stadtmeisterschaft der Volleyballer

Währenddessen war auf den Plätzen des Volleyballclubs 68 Pegau wieder Baggern und Pritschen angesagt. Nebenan auf dem Hartplatz hatte Badminton-Übungsleiter Johannes Sommer einen Probierstand aufgebaut, wo Interessenten sowohl die Schläger als auch ihre Haltung zum Ball testen konnten.

Die 29. Stadtmeisterschaft im Volleyball wurde im Sand ausgetragen. „Damit geben wir den Interessierten die Möglichkeit, mit vier statt sechs Akteuren am Netz zu spielen“, erklärte die Vereinsvorsitzende Anja Kellert. Stadtmeisterschaft sei auch das Sich-Beweisen-Wollen gegen andere Mannschaften. „Wir nehmen den Beachball und wollen dagegenhalten“, sagte Sebastian Brause von den Netzfischern. Mit Erfolg. Die Netzfischer wurden Dritte. Der Gastgeber VC 68 hatte das Turnier gut organisiert. Immerhin konnten acht Teams gebildet werden, die in zwei Staffeln und Überkreuzspielen den Stadtmeister 2019 ermittelten.

Die Stadtmeisterschaft im Volleyball wurde auf den Sandplätzen ausgetragen. Quelle: Mathias Bierende

Die Platzierungen: 1. Gemischtes, 2. Mutzbraten Team, 3. Netzfischer, 4. Altstadt Kämpfer, 5. SV Elstertrebnitz I, 6. SVE II, 7. Volksoli ( Borna), 8. ASG ( Weißenfels).

Von Mathias Bierende