Bagger in Pegaus Weißer Elster macht Bahn frei

Pegau

Die Weiße Elster hat ihr Hindernis in Pegau verloren. Damit können nun Barben und Karpfen, Welse und sogar Atlantische Lachse ungehindert flussauf schwimmen. Und Wassertouristen bleibt bei ihrer Fahrt das Herausheben, Umtragen und Einsetzen der Boote und Kanus unter der Brücke Leipziger Straße erspart. Das Bauunternehmen Strabag hat im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung (LTV) die sogenannte Wehrschwelle beseitigt. Im neuen Jahr sollen die Arbeiten aber im angrenzenden Bereich fortgesetzt werden.

Langer Anlauf bis zum Aus für die Wehrschwelle

Im Frühjahr war eine Rampe, eine Zufahrtsstraße, vom Schützenplatz bis zum Elsterufer fast unter der Brücke geschaffen worden, damit die Baufahrzeuge das Gewässerbett erreichen können. Mit dem eigentlichen Abbruch der circa 40, 50 Zentimeter hohen Gefällestufe musste aus naturschutzrechtlichen Gründen jedoch bis in den Spätherbst gewartet werden. Wobei das halbe Jahr dann auch kaum noch ins Gewicht fiel. Pegau wartet seit zig Jahren auf die Beseitigung der Hürde. Die wasserrechtliche Genehmigung der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt hatte bereits seit Ende 2016 vorgelegen. Doch hatten mehrere übergeordnete Dienststellen die Finger im Spiel, sodass die Wählervereinigung Pro Pegau von einer Behördenposse sprach.

Baggereinsatz und Arbeiten am Elster-Boden

„Wir konnten die Natursteinquader nicht einfach wegreißen“, sagt Markus Freygang zu den Arbeiten. Es habe die Gefahr bestanden, so der LTV-Betriebsteilleiter Weiße Elster, dass dann das Flussbett weiter ausgespült und viel tiefer wird, was Einfluss auf die Strömung und den Verlauf im unteren Bereich haben könnte. Deshalb wurde nach dem Baggereinsatz der Boden mit Wasserbausteinen befestigt. „Wir haben die Sohle der Elster profiliert“, sagt Freygang fachmännisch. Rund 70 000 Euro hat dieser Projektteil gekostet; aufhübschende Restarbeiten erfolgen demnächst.

Überhaupt spricht er nicht von einer Wehrschwelle, weil das Hindernis ja kein Rest eines Wehres war. Er nennt es Sohlschwelle, die eine Ausspülung aufgrund höherer Fließgeschwindigkeit beim begradigten Fluss verhindern sollte. Wann diese angelegt worden war, könne er nicht sagen. Es werde davon ausgegangen, dass einst hier eine Furt für Pferdewagen und Kutschen gewesen war.

Beobachtungen und weiteres Projekt 2020

Im neuen Jahr werde beobachtet und gemessen, wie sich der Fluss entwickelt. „Es geht um den Geschiebetrieb“, sagt Freygang. Also wie Kies und Sedimente transportiert und abgelagert werden. Wohl erst im Herbst 2020 könne ein Kolk, ein sogenanntes Strudelloch, schon rund vier Meter tief, im Bereich des Reiterhofs beseitigt werden. Dort rutsche auch die Uferbefestigung ab, was gestoppt werden müsse.

Ein wesentliches Ziel sind Fischwanderungen

Das gehört, ebenso wie bei den Problemen an der Schwelle, zur Schadensbeseitigung nach dem Hochwasser 2013, heißt es aus der LTV-Zentrale in Pirna. Insgesamt werden rund 600 000 Euro eingesetzt. Hauptziel ist, dass die ökologische Durchgängigkeit des Gewässers wiederhergestellt wird, wie die Europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert, informiert Pressesprecherin Katrin Schöne. Was meint, dass Fischwanderungen stromaufwärts möglich sind. Die wesentlichen erwarteten Arten, wie Lachs und Wels, hatte die Fischereibehörde des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie genannt.

Vorteil auch für Wassertourismus

Außerdem, so Schöne, soll der Wassertourismus verbessert werden, indem der Fluss für Sportboote passierbar wird. Wobei damit das Pegauer Hauptinteresse bedient wird. Schließlich gehört dieser Elster-Abschnitt zum Kanukurs 1 a im touristischen Gewässerverbund des Leipziger Neuseenlandes. Nur gut 100 Meter vor der Brücke – und der früheren Wehrschwelle – gibt es seit 2013 einen Einstiegsstelle am Schützenplatz. Wer hier sein Boot zu Wasser lässt, muss nun nicht mehr nach kurzer Fahrt Richtung Leipzig gleich wieder anlanden und das Hindernis umgehen.

Von Olaf Krenz