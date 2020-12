Bahn stellt Pendelbus in Neukieritzsch ein

Neukieritzsch

Vom 1. Januar an stellt die Deutsche Bahn den Pendelbus ein, der seit Anfang November als alternative Querungsmöglichkeit für den Bahnhof angeboten wurde. Der Bahnhof wird derzeit komplett umgebaut, weswegen auch der Fußgängertunnel nicht mehr zur Verfügung steht.

Der diente bisher nicht nur als Zuwegung zu den Bahnsteigen sondern wurde von Fußgängern und Radfahrern auch als Verbindung zwischen dem Hauptteil von Neukieritzsch und dem östlichen Gemeindeteil genutzt. Als Ersatz ließ die Bahn eine Behelfsbrücke bauen, welche die Baustelle überspannt. Für in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, die die Brücke nicht nutzen können, war ein Pendelbusverkehr eingerichtet worden.

Dieses Serviceangebot sei laut Bahnsprecher Jörg Bönisch nur sehr gering genutzt worden. Deswegen werde der Betrieb ab dem 1. Januar eingestellt. „Es besteht weiterhin die Möglichkeit beide Ortsteile über die Behelfsbrücke im Bahnhofsbereich zu erreichen“, sagt der Sprecher.

Behelfsbrücke hat nur Stufen

Allerdings besitzt die nur Stufen. Selbst das Mitnehmen eines Fahrrades ist beschwerlich, weil es als Hilfe zum Schieben nur eine schmale Leiste gibt. Wer die Treppen der Behelfsbrücke nicht bewältigen kann, dem bleibt zwischen den Ortsteilen nur der Umweg im Norden entlang der Bundesstraße, die hier keinen Radweg hat, oder der noch längere südliche Weg über Breunsdorf.

Auf der Internetseite der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch ist in dem Zusammenhang von einer vorübergehenden Einstellung die Rede. Es werde an einer anderweitigen Lösung gearbeitet, heißt es dort.

Nächstes Jahr wieder Bürgerfragestunden

Die Bahn kündigt im Zusammenhang mit den Bauarbeiten im Bahnhofsbereich zugleich die nächsten Bürgersprechstunden an. Die finden am 4. Februar, am 1. April und am 10. Juni 2021 jeweils von 10 bis 13 Uhr in der Gemeindeverwaltung von Neukieritzsch statt. Es wird um telefonische Anmeldungen unter 0178/3175224 gebeten.

Seit September wird der Neukieritzscher Bahnhof umgebaut. Voraussichtlich bis Herbst 2022 werden alle Gleise und Bahnsteige samt Betriebstechnik erneuert. Das Vorhaben ist Bestandteil der Ertüchtigung der so genanten Sachsen-Franken-Magistrale.

Von André Neumann