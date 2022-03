Borna

Seit knapp einem Jahr ist der Bornaer Bahnhof eine Baustelle. Pendler und Reisende erinnern sich aus der Zeit davor vor allem an schmuddelige Steinstufen, die es zu einer häufig übel riechenden Unterführung hinunterging. Eine Alternative gab es nicht. Kein Aufzug. Fahrräder und Kinderwagen musste getragen werden. Rollstuhlfahrer hatten es besonders schwer, mussten teils sogar zusätzliche Strecken mit der Bahn fahren und umsteigen, um in Borna auf dem richtigen Bahnsteig anzukommen.

Teilweise gehört dieses Szenario schon jetzt der Vergangenheit an. Der barrierefreie Umbau des Bahnhofes geht in die letzte Etappe. Ende Oktober will die Bahn alles fertig haben. Größtenteils wird bei laufendem Zugbetrieb gebaut. Einige Male werden Pendler und andere Reisende aber auch noch Schienenersatzverkehr in Kauf nehmen müssen.

Erste Rampe wird im Frühsommer fertig

Der alte Personentunnel ist jedenfalls schon längst Geschichte. Er wurde verfüllt. Dafür gibt es jetzt weiter südlich (in Richtung Geithain) eine 19 Meter lange Unterführung, die den stadtseitigen Bahnsteig 1 mit dem Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 verbindet.

Der Zugang zum neuen Personentunnel ist derzeit noch provisorisch. Quelle: Jens Paul Taubert

Während der jetzigen Bauphase sind alle drei Gleise in Betrieb. Momentan kommt man von einem Bahnsteig zum anderen jedoch immer noch nur über Stufen. Doch das wird sich ändern. Auf beiden Seiten des Tunnels sind bereits die 80 und 90 Meter langen Rampen im Bau.

Bei sechs Prozent Gefälle sollen nach Abschluss der Bauarbeiten auch Rollifahrer sowie Reisende, die einen Kinderwagen, ein Fahrrad sowie auch einen schweren Koffer mit Rollen dabei haben, bequem zu ihrem Zug kommen. Die erste Rampe soll schon im Frühsommer fertig werden, kündigt die Bahn an.

Hier ist eine der Rampen im Bau, die künftig einen stufenfreien Zugang zur Unterführung am Bahnhof Borna gewährleisten. Quelle: Deutsche Bahn

Reisende müssen nicht im Regen stehen

Auch am Bahnsteig 1 sorgt die Bahn für Erleichterung. Zwischen dem Boden und den Türen der S-Bahn soll es künftig keinen Höhenunterschied mehr geben. Der Bahnsteig wird dafür in einem Standardmaß gebaut. Die anderen beiden Bahnsteige waren schon so umgebaut worden. Zu den Neuerungen gehören zudem ein Leitsystem für Blinde und Sehschwache sowie neue Beleuchtung.

Die historischen Dächer über den Bahnsteigen gehören ebenso wie der alte Tunnel der Vergangenheit an. Im Regen müssen Bahnfahrer dennoch nicht stehen, die Bahn lässt insgesamt sechs Unterstellhäuschen, auch Wetterschutzhäuser genannt, bauen. Überdacht werden ansonsten nur noch die Treppen zum Tunnel.

So soll der Bahnhof in Borna nach der Fertigstellung aussehen. In der Mitte sind die überdachten Zugänge zur neuen Unterführung zu sehen, rechts davon verlaufen die Rampen für den barrierefreien Zugang. Quelle: Deutsche Bahn AG

Mehrere Sperrungen stehen noch bevor

Zwar werden am Bahnhof derzeit alle drei Gleise befahren, ganz ohne Eingriff in den Bahnverkehr kommen die Bauarbeiten in den letzten sieben Wochen aber nicht aus. Die erste Vollsperrung steht schon in einigen Wochen bevor. Dann wird vom 4. bis zum 9. Mai kein Zug durch den Bahnhof rollen.

Der Bahnsteig 1 wird für einen komfortableren Einstieg in die S-Bahn erhöht. Quelle: Jens Paul Taubert

Im Anschluss, sagt Nico Dillner, der Projektleiter für den Bahnhofsumbau, bleiben das Gleis 2 bis Oktober gesperrt, außerdem das Gleis 1 für rund vier Wochen. Für diese Zeit wird die Bahn einen Zugang zum Gleis 3 schaffen. Eine längere Vollsperrung mit Schienenersatzverkehr steht vor der Inbetriebnahme des umgebauten Bahnhofes vom 2. bis zum 30. Oktober bevor.

So wie im Mai wird auch diese Unterbrechung zeitgleich mit einer Sperrung des Bahnhofes in Neukieritzsch erfolgen, der derzeit ebenfalls eine Baustelle ist. Dessen zusätzliche Sperrung vom 16. bis zum 20. September wird ebenfalls Auswirkungen auf den Bahnverkehr von und nach Borna haben. Am 30. Oktober dann soll der Bahnhof in Borna als moderne barrierefreie Verkehrsstation in Betrieb gehen.

Von André Neumann