Neukieritzsch

Der großangelegte Umbau des Bahnhofes in Neukieritzsch kündigt sich an. Zwar werden die eigentlichen Bauarbeiten laut Bahn erst in einem knappen Jahr, im September 2020 beginnen. Doch schon in diesem Jahr werden Vorbereitungen auf dem Gelände getroffen.

Die Pressestelle der Deutschen Bahn ( DB) kündigt an...