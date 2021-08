Bahnhofsumbau: Alte Schwellen brennen bei Neukieritzsch

Neukieritzsch

Nächtlicher Zwischenfall beim Umbau des Bahnhofes in Neukieritzsch. Dort waren neben der Bundesstraße 176 mehrere Bahnschwellen in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Neukieritzsch wurde am 8. August etwa eine Stunde nach Mitternacht alarmiert.

Der Schwelbrand war in einem Haufen ausgebauter hölzerner Schwellen neben der Bahnbaustelle ausgebrochen. Mitarbeiter, die das Feuer entdeckt hatten, unternahmen erste Versuche, es zu löschen.

Die Feuerwehr brachte den Brand dann zunächst schnell unter Kontrolle, brauchte allerdings noch einige Zeit, um es komplett zu löschen. Dazu wurde der Stapel von der Gleisbaufirma mittels eines Baggers auseinandergenommen, und die Schwellen konnten abgelöscht werden. Letzte Glutnester fanden die Feuerwehrleute mit einer Wärmebildkamera. Die Feuerwehr war mit einem Tanklöschfahrzeug im Einsatz.

Von lvz