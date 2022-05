Bahnhofsumbau in Neukieritzsch: Behelfsbrücke nicht mehr nötig

Neukieritzsch

Wieder einmal rollt durch den Neukieritzscher Bahnhof für ein paar Tage kein Zug. Dafür wimmelt es auf dem Boden und auf Oberleitungsmasten von Arbeitern in orangefarbenen Arbeitsanzügen. Gleich drei Kräne recken ihre langen Ausleger in den Himmel, mehrere Bagger und ein Rammgerät sind in Betrieb. Hoch über den Gleisen schwebt ein großes Metallteil am Kranhaken. Ein Trägergerüst für Signale wird gerade montiert.

Neun Firmen und teilweise noch deren Subunternehmen arbeiten gerade gleichzeitig auf den Bahnanlagen. Sie führen Arbeiten aus, die bei laufendem Zugverkehr nicht möglich sind. Und obwohl der Bahnhof bis 9. Mai für den Zugverkehr gesperrt ist und Pendler wie Reisende Busse nutzen müssen, rollt trotzdem etwas auf den Gleisen. Ein Schotterzug zum Beispiel. Gezogen von einer Diesellok, denn alle Oberleitungen sind jetzt stromlos.

Staubwolke von frischem Schotter

In einer Staubwolke rutscht frischer Schotter aus den Waggons auf die Gleise 1 und 2, später fährt eine Verdichtermaschine darüber. Die beiden Gleise sind neu und seit Anfang September in Betrieb. Jetzt werden sie noch einmal nachgestopft, erklärt Holger Dietz, der Projektleiter für den seit September 2020 laufenden Bahnhofsumbau.

Die neuen Gleise, die seit September befahren werden, werden jetzt mit frischem Schotter nachgestopft. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Kräne sind unter anderem dafür da, die Fußgängerbehelfsbrücke zu demontieren. In drei großen Teilen werden das Mittelstück und die beiden Treppenaufgänge herausgehoben. Die Brücke diente anderthalb Jahre lang Bahnreisenden, die Züge zu erreichen, und Einwohnern, von einer Seite des Ortes in den anderen zu kommen.

Erster von drei Aufzügen läuft schon

Denn der Tunnel war gesperrt. Das Stück unter den Gleisen wurde abgerissen und neu gebaut, inklusive dreier Aufzüge. Der neue Tunnel ist seit Mitte April durchgängig begehbar. Und damit, wie Dietz sagt, fünf Monate früher, als vorgesehen. Das sei mit einer Änderung der Bautechnologie möglich geworden. Viele Neukieritzscher freut es, vor allem jene, die mit dem Fahrrad von einer Seite auf die andere wollen. Denn das war – trotz Nachbesserung nach Beschwerden – auf der Behelfsbrücke nie einfach.

Zur Galerie Der Bahnhof Neukieritzsch ist Anfang Mai 2022 für eine knappe Woche total gesperrt. Die Behelfsbrücke für Fußgänger wird abgebaut. Und es laufen weitere Arbeiten, die bei normalem Betrieb nicht möglich wären.

Jetzt ist auch schon der erste von drei Aufzügen in Betrieb. Er fährt vom Tunnel hinauf zwischen die Gleise 2 und 3, die damit barrierefrei zu erreichen sind. Auf dem Gleis 3 werden ab dem 9. Mai wieder die Züge in und aus Richtung Borna halten. Danach wird bis Oktober das vierte und letzte Gleis umgebaut.

Im Notfall kommt die Feuerwehr

Im Aufzug überrascht den Fahrgast eine freundliche Stimme, die sagt das Öffnen und Schließen der Tür voraus und die jeweilige Station an. Das gehört wie Linien und Punkte auf den Bahnsteigen zur angestrebten durchgängigen Barrierefreiheit des Bahnhofes. Die beiden anderen Aufzüge sollen, kündigt der Projektleiter an, je nach Baufortschritt in Betrieb genommen werden.

Nutzer dürfte derweil schon jetzt interessieren, wer im Fall der Fälle zur Stelle ist, falls ein Aufzug mal stecken bleiben sollte. Dann würde, sagt Bahnsprecher Jörg Bönisch, die Freiwillige Feuerwehr Neukieritzsch zu Hilfe eilen und die Eingesperrten befreien. Ausgemacht sei eine Ausrückzeit von bis zu 30 Minuten. Im Zusammenhang mit dem Tunnel ist Dietz und Bönisch auch noch ein Hinweis sehr wichtig.

Es sei beobachtet worden, das Fahrgäste über die Gleise geklettert sind, auch in der jüngsten Zeit, als der Tunnel schon offen war. „Das ist lebensgefährlicher Leichtsinn“, warnt Bönisch. Denn die S-Bahnen würden nicht nur extrem leise fahren und dadurch erst spät zu hören sein. Einige Züge der Linie S 5 X halten nicht in Neukieritzsch und rauschen mit hoher Geschwindigkeit durch den Bahnhof. Eine rechtzeitige Gefahrenbremsung sei da nahezu unmöglich, so der Sprecher.

Ein Mitarbeiter prüft Anschlüsse im neuen elektronischen Stellwerk. Quelle: Jens Paul Taubert

Letzte Sperrung im Oktober

Was passiert noch während der Sperrzeit? Vor allem wird an neuer Leit- und Sicherheitstechnik gearbeitet. Alle neuen Weichen und sonstigen Anlagen werden Schritt für Schritt mit dem neuen elektronischen Stellwerk verbunden. Das steht schon und wird jetzt aus- und aufgerüstet.

Während der Bahnhof am 9. Mai wieder in Betrieb geht, bleibt der Bahnübergang im Pappelweg für den Autoverkehr noch bis zum 12. Mai gesperrt, so ist es angekündigt.

Für den Herbst müssen sich Autofahrer auf eine längere Sperrung des anderen Bahnüberganges neben der Bundesstraße 176 am Abzweig der Straße nach Deutzen einstellen. Sie wird voraussichtlich vom 20. September bis zum 30. Oktober dauern. Der Umbau der Kreuzung wird zu den letzten Aktionen des dann zweijährigen Umbaus gehören. Auch der Bahnhof selbst wird im Oktober noch einmal mehrere Wochen komplett gesperrt, ehe er fertig ist.

Von André Neumann