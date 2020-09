Neukieritzsch

Der erste Bauzug rollt auf Nebengleisen, die ersten Gittermasten werden abgebaut. Der groß angelegte Umbau des Bahnhofes in Neukieritzsch hat begonnen. In den kommend zwei Jahren bleibt hier fast kein Stein auf dem anderen. Bis Oktober 2022 soll der Umbau fertig sein.

Nachdem im vergangenen Herbst Bäume und Sträucher beseitigt wurden, um das Baufeld frei zu machen, wurden im zurückliegenden Sommer Eidechsen umgesiedelt. Ohne diese Umweltmaßnahme kommt mittlerweile kaum noch eine Baustelle in der Fläche aus.

Jetzt wurden erste Stahlgittermasten abgebaut, Bagger und Kräne sind im Einsatz, während auf den Hauptgleisen 1 und 2 die Züge noch rollen. Das seien, erklärt Projektverantwortlicher Holger Dietz von der Deutschen Bahn, Vorarbeiten für die erste von zwei geplanten Totalsperrungen des Bahnhofes.

Bei Totalsperrung wird Bahnhof „umgeschaltet“

Die erste steht vom 21. Oktober bis zum 1. November bevor. Dann wird der Verkehr durch den Bahnhof „umgeschaltet“. Das heißt, er wird so hergerichtet, dass Züge und Reisende innerhalb der nächsten rund neun Monate die Gleise und Bahnsteige drei und vier nutzen. Damit gibt es Baufreiheit für die Gleise und Bahnsteige 1 und 2.

Die werden ab November voraussichtlich bis Juli 2021 komplett ab- und neu wieder aufgebaut. Danach folgt die nächste Totalsperrung, während der Zugverkehr auf die neuen Gleise verlegt wird. Im Anschluss werden die Gleise 3 und 4 gebaut.

Bahnsteige bekommen neue Lage

Die jetzt noch versetzten Bahnsteige erhalten eine neue Lage. Sie werden parallel angeordnet und befinden sich später etwa auf Höhe des jetzigen überdachten Mittelbahnsteiges zwischen den Gleisen 3 und 4. Die hölzerne Dachkonstruktion verschwinde komplett, sagt Jens Hettwer, zuständiger Arbeitsgebietsleiter bei der Deutschen Bahn. Das Bauwerk stehe nicht unter Denkmalschutz. Künftig wird es auch in Neukieritzsch die auf erneuerten Bahnsteigen üblichen überdachten Stellflächen geben.

Mit dem Beginn des Umbaus der Gleise 1 und 2 will die Bahn ab dem 1. November auch den Fußgängertunnel sperren. Der wird abgerissen und neu gebaut. Für Reisende und für Pendler zwischen dem Ostteil und dem Ortszentrum von Neukieritzsch richtet die Bahn neben dem Tunnel eine andere Querungsmöglichkeit ein. Über die unter Verkehr stehenden Gleise 3 und 4 wird während des Umbaus eine Behelfsbrücke führen.

Umbau des Bahnhofes in Neukieritzsch: Pressesprecherin Brit Ulrich (v.l.) schaut sich mit den Bauverantwortlichen Holger Dietz und Jens Hettwer einen Plan an. Quelle: André Neumann

Neuer Tunnel, alte Rampen

Der Tunnelumbau geschieht zuerst unter den Gleisen 1 und 2, später unter 3 und 4. Die Bahn baut nach jetzigem Stand nur ihren Teil des Tunnels, der die Bahnanlagen unterquert einschließlich Mittelaufgang und dreier Aufzüge. Die bestehenden Zugänge und Rampen auf beiden Seiten bleiben nach jetzigem Stand unverändert.

Hettwer: „Dazu sind wir mit der Gemeinde Neukieritzsch noch im Gespräch.“ Die Rampen in ihrer jetzigen Form würden aktuellen Anforderungen an Barrierefreiheit nicht genügen, erklärt der Arbeitsgebietsleiter. Deswegen müsse die Bahn nicht nur in der Mitte sondern auch an beiden Enden ihres Tunnels einen Aufzug bauen.

Möglicherweise sind hier die letzten Messen noch nicht gesungen. Hettwer verweist auf andere Beispiele, wo ein Fußgängertunnel unter Bahnanlagen zugleich ein innerörtlicher öffentlicher Weg ist. In Neusörnewitz bei Coswig nahe Meißen habe man mit der Kommune gemeinsam eine Rampe gebaut.

Elektronik steuert künftig Bahnverkehr

Neben den Veränderungen an den Bahnsteigen, die Reisende unmittelbar betreffen, erstrecken sich die Umbauten der nächsten zwei Jahre auch auf die Gleise samt Unterbau und Betriebstechnik auf dem gesamten Bahnhofsareal zwischen der Überführung der B 176 im Norden und den Bahnübergängen im Süden.

Die komplette Steuerung übernimmt künftig ein Elektronisches Stellwerk (ESTW), das in einem Bauwerk von der Größe einer Garage Platz hat. Alte Betriebsanlagen werden aber nur abgerissen, wenn sie im Weg stehen. Das betrifft zum Beispiel das Stellwerk am Bahnübergang Pappelweg über die Strecke in Richtung Regis und das alte, noch genutzte Bahnwärterhäuschen am Übergang über die B 176, der komplett umgebaut wird und einen Radweg erhält.

Lärmschutzwand nur auf der Westseite

Das große Stellwerksgebäude an der B 176 bleibt stehen, auch wenn es nicht mehr gebraucht wird. „Das hat mit unserem Budget zu tun“, begründet Hettwer. Zum Umbau gehört auch der Bau einer Lärmschutzwand. Die wird auf der westlichen Seite des Bahnhofes etwa von der Bundesstraßenbrücke bis an das einstige Bahnhofsgebäude heran verlaufen.

An der Farbgestaltung wird gerade noch getüftelt. Die Gemeinde wünscht sich, dass an der zwei Meter über die Gleise aufragenden Wand die Neukieritzscher Wappen-Farben grün, gelb und weiß auftauchen. Zu Größe und Lage der Wand gibt es laut Bahn keinen Diskussionsspielraum mehr.

„Lärm wird nicht gemessen sondern errechnet“, sagt Pressesprecherin Brit Ulrich. „Nach den Berechnungen richtet sich, was wir bauen müssen.

Von André Neumann